Шановні друзі,

У цей святковий час, коли ми збираємося з нашими близькими, пам’ятаймо про хоробрих захисників і захисниць в Україні, які ризикують своїм життям у холодних снігових окопах, далеко від своїх родин. Сьгодні ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати народ України, який захищає себе та весь світ від геноцидної війни Росії. Це вирішальний момент. І разом ми можемо захистити Україну.

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Світовий Конґрес Українців стоїть на захисті інтересів України та підтримує наші глобальні українські громади. Але ми потребуємо вашої щедрості та підтримки. Ваші пожертви дозволять нам добиватися збільшення військової, економічної та політичної підтримки України.

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Сьогодні наша глобальна адвокація є критично важливою для того, щоби Україна не була змушена капітулювати перед агресором.

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При цьому, кількість людей, які виїжджають з України та навпаки повертаються - суттєво не відрізняється.

Підтримка СКУ допоможе захистити український народ і забезпечити поразку російського імперіалізму.

Наші великі українські громади по всьому світу відіграють ключову роль у цих зусиллях. Важливо, щоб ми єдналися, зберігали нашу українську ідентичність та будували міцні інституції, які будуть виховувати та надихати патріотичних українців на багато поколінь вперед.

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У цей святковий сезон, будьте щедрими та зробіть пожертву на UkrainianWorldCongress.org

Підтримайте нашу адвокаційну працю. Ваша щедрість не має кордонів. Цієї зими кожен  може вплинути на майбутнє, допомогти українському народу відстояти Україну  і кордони вільного світу.

Бажаю вам і вашим близьким веселого Різдва та щасливого Нового року. А найголовніше — перемоги та миру для України.

Христос народився! Славімо Його!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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