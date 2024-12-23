Американське видання The Wall Street Journal цитуючи керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД), офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка пише про те, що супутникові знімки вказують на збільшення постачання зброї з КНДР до Росії.

За словами керівника ЦПД, 60% артилерійських і мінометних снарядів, які росія використовує в Україні, зараз надходять з Пхеньяна.

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«Північнокорейські боєприпаси тримають російську оборону», – заявив керівник Центру.

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У ЦПД наголошують, за даними супутникових знімків, у КНДР розширюється площа комплексу з виробництва балістичних ракет Hwasong-11 (відомі на Заході як KN-23 і KN-24), якими рф обстрілювала Україну.

За даними Вашингтона та Сеула, КНДР відправила до росії приблизно 20 тис. контейнерів з боєприпасами – від артилерійських снарядів калібру 122 мм і 152 мм до новітніх балістичних ракет Hwasong-11.

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Наразі майже 200 північнокорейських заводів з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність, а росія постачає паливо й обладнання для підтримки виробництва зброї в Пхеньяні.

Росія використовує північнокорейські САУ М-1989 Koksan

Ворог використовує САУ М-1989 Koksan на різних ділянках фронту, а також б’є за допомогою їх по мирних прифронтових населених пунктах.

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За даними ГУР, призначення північнокорейських військових полягає в тому, щоб служити піхотою, виконуючи найнебезпечніші завдання, тоді як артилерію обслуговують російські військові.

ГУР зауважило, що на передових позиціях у Курській області війська КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Північнокорейцям росіяни дали 60-мм міномети, автомати АК-12, кулемети РПК/ПКМ, снайперські гвинтівки СВД/СВЧ, ПТРК Фєнікс та РПГ-7. Деяким видали прилади нічного бачення, тепловізори, коліматорні приціли та біноклі.

Варто також зазначити, що офіційний Пхеньян продовжує заперечувати надання військової допомоги Росії. 

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