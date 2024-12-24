Шукаєте подарунки на різдвяні свята на Новий рік для своїх близьких чи бажаєте порадувати себе? Придивіться до українських брендів!

Коли ви купуєте українське, ви робите більше, ніж просто купуєте щось особливе. Ви підтримуєте людей, які вже третій рік поспіль живуть у стані війни. Багато хто з українських виробників шанує культурні традиції, виказує неабияку стійкість, тому глибинна мета покупки – це річ з історією.

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Kyiv Post зібрав кілька найцікавіших і унікальних українських брендів. Не пропустіть!

Бренд Gunia Project

Gunia Project трансформує традиції в крутий сучасний дизайн. Надихаючись українською культурою, Gunia Project виробляє розписану вручну кераміку, вишитий текстиль, прикраси тощо. Це свіжий погляд на культурну спадщину, яка завойовує прихильників по всьому світу. Якщо бажаєте вразити гостей подарунком на Різдва, здивувати їх під час різдвяної вечері чи влаштувати вечірку в стилі українського фольклору – це саме те, що треба!

Ювелірні вироби GUZEMA

GUZEMA Jewelry створює шикарні мінімалістичні вироби із золота. Дизайн, ручна робота – від витонченої каблучки до елегантного намиста – допоможуть зробити ідеальний подарунок на Новий рік близькій людині або потішити себе. Прикраси вже оцінили й світові знаменитості: GUZEMA носили Роберта Мецола, Міла Йовович, Кім Кетролл, Крістен Белл, Олена Зеленська та інші.

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Etnodim

Etnodim – це про те, як надати традиційній українській вишиванці свіжого сучасного вигляду. Бренд створює гарні зручні сорочки, сукні й туніки з вишуканими традиційними візерунками. Якщо ви прибічник моди з історією, Etnodim – це ідеальне рішення для подарунку, незалежно від того, збираєтеся ви на особливу подію чи готуєте комусь сюрприз в національному українському стилі на Новий рік та Різдво.

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BEVZA

Оновлені українські мотиви – візитна картка BEVZA. Засновниця бренду киянка Світлана Бевза переосмислює етнічні символи на сучасний лад. Ювелірні вироби у вигляді колосків, на які надихають українські пшеничні поля – фаворит українських модниць.

Kachorovska

Взуття і сумки – це те, що робить Kachorovska, і робить це добре. Виготовлене вручну стильне взуття і сумки (як подарунок на Новий рік і Різдво) підійдуть тим, хто цінує якість і універсальність. Kachorovska – один з найдавніших модних брендів України, який розпочав свою діяльність у 1957 році. І вже три покоління родини з Житомира продовжують цю справу.

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Ksenia Schnaider

Ksenia Schnaider відома виробництвом речей з переробленого деніма і культових джинсів Demi Denim, на які неможливо не звернути увагу. Їх можна подарувати на Новий рік тим, хто любить вдягатися стильно, водночас піклуючись про чистоту планети.

Ksenia Schnaider & Have a Rest

Колаборація українських брендів Have a Rest і Ksenia Schnaider, під час якої з перероблених ПЕТ-пляшок вони створили екологічну валізу Holo Trip. Такий подарунок на різдвяні свята годиться для тих, хто робить свідомий вибір задля збереження довкілля.

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WOO Furniture

WOO Furniture – київський бренд, який менше ніж за десять років вийшов на світовий ринок. Привабливий дизайн цих меблів осяє будь-який простір. Тут виразна кожна деталь – чи то крісло мудрованої форми, чи незвичний стіл. Один такий предмет може повністю змінити ваш інтер’єр. Ці меблі стануть ідеальним подарунком для друзів, які планують оновити свій дім – тож придивіться!

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ARTI & Repower

Зробіть змістовний подарунок до Різдва 2024. Український модний бренд ARTI і благодійний фонд Repower створили колекцію, щоб підтримати українських військових медиків, яку проходять реабілітацію у Швеції. 50% з кожної покупки йде на програму відновлення медиків, даруючи їм радість, силу і надію. Потіште себе або порадуйте когось особливого і станьте частиною справжнього святкового дива!