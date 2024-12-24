Повітряні сили Збройних сил України у своєму Телеграмі повідомили про результати нічної “роботи” по російським дронам, які агресор вкотре запустив по Україні в ніч на 24 грудня.

Так, у ПС ЗСУ повідомили, що з 10:00 понеділка, 23 грудня, по 9:00 вівторка, 24 грудня, росіяни атакували Україну 60 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянська, Міллерового і Приморсько-Ахтарська.

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Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

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Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Станом на 10:00 один БПЛА залишався у повітрі.

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Напередодні, українська ППО збила 47 дронів за ніч, ще 25 локаційно втрачені.

Росія майже щодня атакує Україну дронами

Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.

Так, 20 грудня під обстрілами опинився Харків, де ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району, внаслідок чого спалахнула пожежа.

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Тоді постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес. За попередніми даними, окупанти запустили по місту дрон «Герань-2».

 

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