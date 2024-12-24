Російська ФСБ розпочала депортації родичів воїнів ЗСУ з окупованих територій України, пише Укрінформ, цитуючи ексрадника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

«Почалися перші депортації родичів бійців ЗСУ з окупованих територій. Перший - сільська частина Мелітопольського району. Протягом грудня щонайменше п’ять родин депортовано лише тому, що їх рідні в складі ЗСУ», - написав Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

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За його інформацією, відбувається це наступним чином:

ФСБ приходить додому, перевіряє наявність листування, особливо видаленого і, якщо знаходять, у тому числі відновленням, пропонують два варіанти.

Перший - піти на співпрацю та прийняти участь у вербуванні військового ЗСУ, а другий – депортація.

«Якщо другий варіант - дають кілька годин на збори, доставляють до Шеремет’єво та дають можливість обрати пункт депортації. Тобто на який літак саджати. Наші співрозмовники кажуть - жодного збільшеного тиску та фізичного насильства. Все нарочито ввічливо (якщо це може бути ввічливим взагалі)», - констатує Андрющенко.

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Він також припускає, що поза всяким сумнівом, подібна практика буде масштабована на всі території, окуповані з 2022 року.

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