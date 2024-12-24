Рекрутери Сил Спеціальних Операцій вирішили привітати українців за допомогою оригінального відеосюжету.

Kyiv Post долучається до привітань від Сил Спеціальних Операцій і публікує текст привітання та відео зі спеціального YouTube-каналу “ССО Рекрутинг”.

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Наводимо і текст привітання

Дорогі українці!

Рекрутинговий центр ССО щиро вітає вас із Різдвом Христовим! Це свято нагадує нам про силу віри, єдність і незламність українського духу.

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Ми стоїмо на захисті вашого спокою, аби ви могли провести цей день у колі рідних, наповнюючи дім теплом і радістю. У кожному вашому слові підтримки, у кожній молитві за наших воїнів ми відчуваємо силу українського народу.

Нехай це Різдво принесе мир у наші серця, зміцнить нашу віру в Перемогу і дарує нові сили для подолання всіх перешкод. Ми пам’ятаємо наших побратимів, які віддали свої життя за свободу Батьківщини, і продовжуємо боротися заради майбутнього нашої країни.

Нехай Господь оберігає вас, ваші родини та нашу рідну Україну. Віримо, що разом ми здолаємо всі труднощі.

З Різдвом Христовим!

Слава Україні!