У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, який, можливо, належить очільнику незаконної “ради” міста Василю Нечету, повідомляє Укрінформ, посилаючись на інформацію Телеграм-каналу “Бердянськ сьогодні”.

Зазначають, що вибух у місті пролунав близько 6 години ранку (за київським часом) у дворі будинку Європейська, 56.

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“За інформацією, яку отримали журналісти «Бердянськ сьогодні», автівка може належати зраднику Василю Нечету. Відомо, що на місці вибуху працювала бригада швидкої допомоги. Але хто саме постраждав, поки невідомо”, - йдеться у повідомленні.

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Видання інформує, що до окупації міста Василь Нечет завідував будинком культури «Нафтохімік». Після окупації одразу перейшов на бік ворога.

Активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Потім записався до лав партії російського диктатора Путіна «Єдина Росія» та був призначений головою окупаційної ради.

Нечет підозрюється Нацполіцією України у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України – колабораційної діяльності, тобто вчиненні дій, спрямованих на добровільне обрання громадянином України до незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

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Kyiv Post наразі не може незалежно перевірити інформацію.

В Донецьку підірвали колишнього начальника Оленівської колонії

У тимчасово окупованому Донецьку підірвали позашляховик “Тойота”, у якому перебували колишній начальник Оленівської колонії, відомої терактом проти українських військовополонених у липні 2022 року, Сергій Євсюков і його дружина, повідомили російські медіа вранці в понеділок, 9 грудня.

Пропагандисти показали відео з місця вибуху, на якому видно понівечену вибухом машину. Найсильніше постраждало місце водія.

На записі також видно, як кілька людей намагаються допомогти водієві. Слідком РФ повідомив про двох постраждалих унаслідок підриву авто.

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Як повідомляють російські Телеграм-канали, Євсюков помер. Його дружина перебуває в лікарні у важкому стані – їй відірвало ногу.