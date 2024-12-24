Департамент захисту національної державності СБУ в своїй відповіді громадській ініціативі Голка повідомив про те, що спецслужба проведе аналіз контенту Youtube-канал, який піарить TikTok Бойка.

“Зазначаємо, що Шевчук С.В. з 2018 по 2024 рік працювала на нині заборонених проросійських медіа, зокрема, телеканалах “NewsOne”, “Наш”, “Перший незалежний”, а також на YouTube-каналі “Вишка”. Враховуючи відомості, які містяться у Вашому зверненні, підрозділами СБ України буде проведено аналіз контенту, розміщеного на YouTube-каналі “Лана ТУТ!”, – йдеться у офіційній відповіді.

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Громадська ініціатива “Голка” нагадує також про те, що саме її активісти помітили, після чого написали про активність новоствореного TikTok-у народного депутата Юрія Бойка, якого до Верховної Ради обрали забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

Контент TikTok каналу, де лунали проросійські наративи Бойку допомагає поширювати Youtube-канал “Лана ТУТ”. Майже всі гості цього каналу раніше були гостями на вже забороненому Youtube-каналі “Вишка”, який реінкарнували на початку 2024 року з забороненого Youtube-каналу “Наш”.

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Бойко прийшов на допит після проросійських заяв − подробиці

За інформацією джерела Kyiv Post, 18 грудня очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.

Він пояснював свою заяву російською у соцмережі TikTok. Ця заява містить проросійські тези про «радикалів» і «заборону говорити рідною мовою», тобто російською, в Україні.

Після допиту Бойко вибачився перед українцями та назвав Путіна воєнним злочинцем.

Хто такий Юрій Бойко

Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.

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Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.