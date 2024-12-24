Президент України Володимир Зеленський закликав робите усі, щоб викрадені росіянами українські діти повернулися додому.

“Два роки тому росіяни, відступаючи, викрали 48 дітей. Жодній із них не було й трьох років. Більшість цих дітей примусово перемістили вглиб окупованої території – до Криму, а решту депортували в Росію”, - зазначив Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент України наголосив, що “за кожною цією дитиною – життя, яке не має бути втраченим. Доля, яка не має бути загубленою”.

Advertisement

Українські діти не іграшки, хоча схоже, що для російських багатіїв і чиновників це саме так Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський подякував партнерам, які допомогають у поверненні українських дітей.