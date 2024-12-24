Президент України Володимир Зеленський закликав робите усі, щоб викрадені росіянами українські діти повернулися додому.
“Два роки тому росіяни, відступаючи, викрали 48 дітей. Жодній із них не було й трьох років. Більшість цих дітей примусово перемістили вглиб окупованої території – до Криму, а решту депортували в Росію”, - зазначив Зеленський.
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Президент України наголосив, що “за кожною цією дитиною – життя, яке не має бути втраченим. Доля, яка не має бути загубленою”.
Зеленський подякував партнерам, які допомогають у поверненні українських дітей.
BringKidsBackUA – це важлива гуманітарна ініціатива, започаткована Президентом України Володимиром Зеленським у 2023 році.
Її головна мета – повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані з окупованих територій до Росії.