У Кишиневі 24 грудня президентка Молдови Майя Санду склала присягу перед своїм другим президентським терміном, повідомляє NewsMaker.

Санду вдруге склала присягу - що відомо

У промові Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, незважаючи на кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

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Вона також закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.

“Молдова опинилася в центрі регіональних і глобальних криз: після пандемії пішли підвищення цін, енергетична криза, шантаж газом, тепер – шантаж темрявою. Але всі ці кризи бліднуть у порівнянні з жорстокою війною на нашому кордоні. Війна, яка вигнала мільйони з їхніх домівок, вплинула на економіку та відзначила нас як людей”, - зазначила Санду.

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Президентка Молдови закликала до національної мобілізації та продовження розвитку країни.

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Майя Санду перемогла на виборах у Молдові - подробиці

4 листопада президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни.

“Ми довели, що об’єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити”, − наголошувала Санду.

Перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

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6 листопада екскандидат у президенти Молдови Александр Стояногло, якого підтримують проросійські сили, визнав свою поразку в другому турі через два дні після оголошення попередніх результатів виборів.

12 листопада Молдова офіційно звинувала Російську Федерацію у втручанні у вибори. Міністерство закордонних справ країни вручило послу Росії Олегу Озерову ноту протесту.