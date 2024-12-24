Україна отримала 1 млрд доларів від урядів Японії та Великої Британії у межах програми DPL Світового банку, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала кошти від Світового банку через механізм DPL

«Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку», – зазначив Шмигаль.

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Кошти спрямують на зміцнення нашої економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

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Прем’єр подякував Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості.

20 грудня міністерство фінансів України підписало угоди зі Світовим банком про надання 2 млрд доларів через механізм DPL.

Україна отримає $1,05 млрд на реформи та розвиток економіки від Світового Банку

Світовий банк схвалив позику на підтримку політики розвитку для України на 1,05 млрд доларів. Кошти нададуть у межах Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), підтриманого Японією і Великою Британією.

Світовий банк відправив Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE.

Гроші, надані в межах проєкту THRIVE, спрямовані на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни”.

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28 листопада Світовий банк затвердив значний пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 664 млн доларів.