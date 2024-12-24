Україна отримала 1 млрд доларів від урядів Японії та Великої Британії у межах програми DPL Світового банку, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Україна отримала кошти від Світового банку через механізм DPL
«Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Транш надійшов під гарантії від урядів цих держав у межах програми DPL Світового банку», – зазначив Шмигаль.
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