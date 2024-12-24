27% з 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Найпопулярніша причина - підвищення податків, свідчать результати опитування Опендатабот.
Чому закривають ФОПи в Україні
Майже 27% опитаних підприємців, або 8621 компаній, планують припинити свою діяльність найближчим часом.
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Цього року планує закритися 7% опитаних підприємців, або 2297 компаній.
У наступному році ще 20% компаній, або 6324 підприємці, планують припинити свою діяльність.
Головною причиною закриття бізнесу для 62% опитаних підприємців стало підвищення податків. Ще 19% вказали на загальні проблеми в бізнесі.
Найбільше постраждали від нових податків підприємці в роздрібній торгівлі (24,6%) та ІТ-секторі (21%).
З моменту введення військового збору для малого та середнього бізнесу спостерігається стрімке зростання кількості закритих ФОПів.
За підрахунками, на одного новоствореного ФОПа припадає два закритих.
Так, з моменту підписання закону припинили свою діяльність 24 497 підприємців, тоді як відкрилося лише 10 947.
Для порівняння, торік на чотири нові справи припадало лише одне закриття.
Масова хвиля закриття ФОПів у 2024 − подробиці
254 288 ФОПів припинили діяльність від початку цього року. Найбільше закриттів відбулося в березні, однак сплески активності спостерігалися й наприкінці звітних періодів. Так підприємці уникали зайвих податкових зобов’язань та спрощували бухгалтерську звітність.
Вплинуло на закриття й ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, хоча українські посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з Євросоюзом.