Латвія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на суму 2,25 млн євро.

Про це пише Delfi з посиланням на латвійську Службу державних доходів (VID).

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Закону про підтримку цивільного населення України у Латвії - подробиці

16 лютого 2023 року латвійський Сейм ухвалив термінове рішення про передачу Україні автомобілів, які опинилися у власності держави.

Серед автомобілів, переданих Україні, були ті, що були конфісковані у водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.

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З того часу, як набули чинності відповідні законодавчі зміни, уряд Латвії неодноразово передавав Україні такі транспортні засоби.

Латвія надала Україні черговий пакет допомоги

11 вересня прем’єрка Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва та оголосила про черговий пакет військової допомоги для України.

Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО.

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Крім того, латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень.