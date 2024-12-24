Цієї суботи, 28 грудня, повз Землю промчить астероїд 2024 YC1, повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Що відомо про астероїд YC1

Довжина небесного об’єкта 53,3 м. Він пролетить за 5,96 мільйона кілометрів від Землі.

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Водночас першим астероїдом, що пролетить повз нашу планету у новому році стане 2024 YL1.

Він максимально наблизиться до Землі у п’ятницю, 3 січня, на відстані у 2,35 мільйона кілометрів.

Якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом».

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Обидва вищезгадані космічні об’єкти не підпадають під два параметри одночасно.