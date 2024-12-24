У Кривому Розі російська ракета влучила у 4-поверховий будинок. Відомо про 11 поранених.

Про це повідомили очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Атака на Кривий Ріг 24 грудня - подробиці

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири», - написав він.

На місці вже працюють екстрені служби.

«На жаль, готуємось до важких новин», - додав Вілкул.

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Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії по Кривому Рогу зросла до 11, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Фото: @dnipropetrovskaODA/Telegram

“Троє поранених у Кривому Розі - у важкому стані. Загалом на цю хвилину відомо про 11 постраждалих”, - написав він.

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Серед постраждалих - 16-річна дівчинка. Також він додав, що госпіталізовані семеро людей.

Росія майже щодня атакує Україну дронами

Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.

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З 10:00 понеділка, 23 грудня, по 9:00 вівторка, 24 грудня, росіяни атакували Україну 60 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянська, Міллерового і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10:00 було підтверджено збиття 36 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

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