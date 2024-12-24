Литва отримала від Євросоюзу 15 мільйонів євро на модернізацію систем спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією.

Про це повідомляє LRT з посиланням на міністерство внутрішніх справ Литви.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Литва посилює захист кордону з Росією

Системи будуть модернізовані на прикордонних станціях Рокишкіс (ділянка протяжністю 22,4 км), Віштинець (34,4 км), Вієшвіле (30,6 км) і Плашкяй (25,9 км).

Державна прикордонна служба планує масштабну модернізацію, яка розпочнеться наступного року і триватиме до 2027 року.

Advertisement

Хоча Литва зверталася до Єврокомісії з проханням профінансувати оновлення ще дев’яти прикордонних станцій, поки що отримала позитивне рішення лише щодо чотирьох.

Заявки Литви на фінансування модернізації інших прикордонних пунктів пропуску потрапили в резервний фонд Європейської комісії.

Це означає, що Литва може розраховувати на отримання коштів на ці проекти лише тоді, коли в ЄС з’являться додаткові фінансові ресурси.

Майя Санду склала присягу на другий термін президентки Молдови
Більше по темі

Майя Санду склала присягу на другий термін президентки Молдови

Президентка Молдови Майя Санду закликала народ до національної мобілізації.

У 2021 році Білорусь розпочала масштабну операцію з переправлення нелегальних мігрантів на територію країн Балтії та Польщі.

Цей штучно створений міграційний тиск мав на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Advertisement

Литва забороняє росіянам купувати нерухомість − подробиці

Литва продовжить національні санкції проти росіян і білорусів до 2026 року.

Закон про обмежувальні заходи, діє до 3 травня 2025 року, але МЗС країни пропонує продовжити його дію до 2 травня 2026 року.

Спікер Сейму Саулюс Скверняліс не виключив, що обмежувальні заходи можуть бути посилені.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Болгарія продовжила держпрограму підтримки українських біженців Європа
Болгарія продовжила держпрограму підтримки українських біженців
Київ Пост
2г тому
Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв Європа
Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв
Київ Пост
3г тому
Майя Санду склала присягу на другий термін президентки Молдови Європа
Майя Санду склала присягу на другий термін президентки Молдови
Київ Пост
4г тому
Росіяни депортують родичів бійців ЗСУ з ТОТ Росія
Росіяни депортують родичів бійців ЗСУ з ТОТ
За матеріалами Укрінформ
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній Болгарія продовжила держпрограму підтримки українських біженців
Далі » Армія РФ вдарила ракетою по будинку у Кривому Розі: є поранені