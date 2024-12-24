Литва отримала від Євросоюзу 15 мільйонів євро на модернізацію систем спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією.

Про це повідомляє LRT з посиланням на міністерство внутрішніх справ Литви.

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Литва посилює захист кордону з Росією

Системи будуть модернізовані на прикордонних станціях Рокишкіс (ділянка протяжністю 22,4 км), Віштинець (34,4 км), Вієшвіле (30,6 км) і Плашкяй (25,9 км).

Державна прикордонна служба планує масштабну модернізацію, яка розпочнеться наступного року і триватиме до 2027 року.

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Хоча Литва зверталася до Єврокомісії з проханням профінансувати оновлення ще дев’яти прикордонних станцій, поки що отримала позитивне рішення лише щодо чотирьох.

Заявки Литви на фінансування модернізації інших прикордонних пунктів пропуску потрапили в резервний фонд Європейської комісії.

Це означає, що Литва може розраховувати на отримання коштів на ці проекти лише тоді, коли в ЄС з’являться додаткові фінансові ресурси.

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