Уряд ухвалив законопроєкт про захист таких мов, як болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд розширив список мов, що підлягають державному захисту

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов»», – ідеться у повідомленні.

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Кабмін схвалив зміни до законів України, які стосуються мов національних меншин.

Ці зміни спрямовані на уніфікацію українського законодавства з європейським, зокрема, з Європейською хартією регіональних мов.

Також законопроєктом пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

«Зокрема, передбачено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит», – розповів Мельничук.

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Російська та білоруська мови більше не будуть вважатися такими, що потребують окремого захисту або підтримки.

Тепер цей законопроєкт розглядатиме Верховна Рада.