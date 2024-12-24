Фактичний лідер Сирії Ахмед аль-Шараа досяг домовленості з повстанськими угрупованнями щодо їхнього розпуску та об’єднання в єдину структуру, підпорядковану Міністерству оборони країни.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.

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Розпуск озброєних угруповань у Сирії - що відомо

Зустріч між аль-Шараа і лідерами угруповань завершилася угодою про розпуск всіх угруповань та їхню інтеграцію під наглядом Міністерства оборони країни.

Проте підтримувані США курдські «Сирійські демократичні сили» (SDF) на північному сході Сирії не є частиною цієї домовленості.

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Минулого тижня прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Башир заявляв, що Міноборони буде реструктуризовано із залученням колишніх повстанських угруповань і офіцерів, які дезертирували з армії Башара Асада.

Курдські сили та гарантії щодо стабільності і розвитку - подробиці

Раніше аль-Шараа пообіцяв, що вся зброя в країні, зокрема й та, що перебуває в руках курдських сил, перейде під контроль держави.

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Він також намагався запевнити західних делегацій, які відвідували його, що повстанське угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» не буде мститися колишньому режиму і не буде репресувати жодну релігійну нацменшину.

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Він переконував, що основна увага буде зосереджена на відновленні й досягненні економічного розвитку і що він не зацікавлений в участі в будь-яких нових конфліктах.

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Туреччина надасть Сирії консультаційну та експертну підтримку у формуванні сучасної армії чисельністю 300 тисяч осіб, зокрема в галузях морської, повітряної та сухопутної оборони.

Сирійський генерал Ахмед Осман повідомив, що планується створити таку армію протягом півтора року.

На його думку, це необхідно для стабілізації ситуації всередині країни та відсічі зовнішніх загроз, зокрема з боку Ізраїлю.

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