Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

Ми хочемо бачити різдвяну зорю, а не іранські “Шахеди”, - Зеленський

“Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому – різдвяну зорю, а не іранські «шахеди» й російські ракети.

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Але декому «скучна і нє хватаєт двіжухі». Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це”, - зазначив Зеленський.

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Президент нагадав, що для України це третє Різдво у стані повномасштабної війни та друге Різдво, коли “українці святкують в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна”.

“Ми не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому.

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За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі,а отже, їх ніколи не втратить Україна”, - додав він.

Привітання Зеленського - відео