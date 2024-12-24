Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

Ми хочемо бачити різдвяну зорю, а не іранські “Шахеди”, - Зеленський

“Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому – різдвяну зорю, а не іранські «шахеди» й російські ракети.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Але декому «скучна і нє хватаєт двіжухі». Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програють. Ми це знаємо. Світ знає це”, - зазначив Зеленський.

Advertisement

Президент нагадав, що для України це третє Різдво у стані повномасштабної війни та друге Різдво, коли “українці святкують в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна”. 

“Ми не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому.

Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс
Більше по темі

Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс

Це останній візит Бернса в Україну на посаді очільника Центрального розвідувального управління США.

За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всі, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі,а отже, їх ніколи не втратить Україна”, - додав він. 

Привітання Зеленського - відео

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зеленський назвав кількість загиблих на Курщині військових з КНДР Зеленський
Зеленський назвав кількість загиблих на Курщині військових з КНДР
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Генсекретар НАТО попросив Зеленського не критикувати канцлера Шольца НАТО
Генсекретар НАТО попросив Зеленського не критикувати канцлера Шольца
Київ Пост
1д тому
Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс США
Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс
Київ Пост
2д тому
Вибори: коли вони можуть відбутися і які шанси мають ветерани in-depth Зеленський
Вибори: коли вони можуть відбутися і які шанси мають ветерани
Сергій Костеж
гру. 21
Спонсорований контент
" Попередній В “Армія+” стартувала програма “Плюси” зі спецпропозиціями на товари і послуги
Далі » Уряд ініціює виключення російської та білоруської із переліку мов, що підлягають підтримці