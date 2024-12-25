Дорогі друзі!

Ті, хто сьогодні святкує. У це світле свято Різдва Христового, коли наші серця сповнені надії та віри, журналісти Kyiv Post бажають вам, насамперед, миру, добра та злагоди.

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Нехай це Різдво принесе у ваші домівки тепло, радість та затишок у важкий час великої війни, в якій у нас немає іншого іншого виходу, окрім Перемоги.

Українці – сильний та незламний народ.

Ми воюємо зі знавіснілим ворогом вже 10 років у війні, що триває, насправді, кілька сотень років.

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Ми вистояли і продовжуємо боротися за свободу та незалежність не лише свою, а й всього цивілізованого світу.

Сьогодні хочемо передати низький уклін мужнім воїнам ЗСУ, які воістину стали “воїнами світла” та захищають нас від путінської Росії, що стала уособленням зла, брехні, нелюдської жорсткості.

Саме завдяки українським солдатам у нас є можливість зустріти це свято у безпеці.

Пам’ятаймо, що навіть у найскладніші часи ми маємо один одного, і згуртованість, єднання – наша найбільша сила.

Різдво Христове - це про надію на краще, надію на спасіння, надію на світле майбутнє.

Тож сьогодні зберігаймо віру в перемогу! Давайте підтримаємо один одного та разом зробімо все для щасливого майбутнього, для України!

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Хай душа ваша сьогодні заспіває, почувши мелодію та слова легендарного “Щедрика” Леонтовича.

Перемоги! Миру! Надії!

Цього бажаємо вам.

Нехай ці слова, сповнені любові та вдячності, будуть найкращим привітанням для вас у це світле свято Різдва 2024.

Христос народився! Славімо Його!