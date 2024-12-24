Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про створення нової ради, яка займеться питанням підготовки нових парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зурабішвілі готує раду для нових парламентських виборів

«Вже готується документ, і завтра він, швидше за все, буде готовий. У ньому будуть описані всі мінімальні умови для проведення виборів, які відбудуться дуже скоро. Ці нові вибори будуть справді новими, ймовірно, з’являться нові сили. Ми маємо бути готові до всього цього», - заявила Зурабішвілі.

Advertisement

Президентка дала правлячій партії тиждень, щоб призначити дату нових виборів — «Грузинська мрія» цю вимогу назвала «смішною», та проігнорувала її.

Наразі все ще незрозуміло, як саме Зурабішвілі збирається діяти 29 грудня — за два дні до Нового року.

«Грузинська мрія» на цей день призначила інавгурацію нового президента.

Водночас Зурабішвілі сьогодні заявила, що якщо до 29 грудня угоди з «Грузинською мрією» про нові парламентські вибори не буде досягнуто, після 29 грудня «дійдемо до виборів шляхом падіння режиму».

Президентка не пояснила, яку форму «падіння режиму» має на увазі, але знову заявила, що не має наміру складати свої повноваження президента.

Advertisement

Виборча колегія Грузії обрала президента

Виборча колегія Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - представника керівної партії «Грузинської мрії», колишнього футболіста та депутата парламенту.

Опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі ці вибори не визнають.

Чотири найбільші опозиційні партії звернулися до Євросоюзу.

Вони закликали підтримати грузинський народ та європейські цінності. А також визнати нелегітимним режим засновника “Грузинської мрії” Бідзіни Іванішвілі, який вони називають самопроголошеним.

Міністерство закордонних справ Естонії у неділю заборонило в’їзд до країни ще 14 чиновникам і суддям із Грузії.