В ніч на 25 грудня Росія розпочала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку території України. З ночі над територією нашої країни кружляють російські БПЛА різного типу.
Ближче до ранку низка регіонів під атакою російських крилатих ракет.
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Так, мер Харкова, Ігор Терехов у своєму Телеграмі майже відразу повідомив, що “Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста”.
За останньою інформацією мера міста, внаслідок прильотів ракет є щонайменше троє постраждалих. Вибухи фіксуються на Дніпропетровщині, Полтавщині, ракети прямують на Київ, Вінницю через Черкащину, Дніпро, Полтавщину, Кіровоградщину.
08:35 За даними Харківської ОДА, внаслідок ракетної атаки, зараз вже відомо про шістьох постраждалих.
Кількість постраждалих від ракетного удару по Кривому Рогу збільшилася
“Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину - шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак”, - йдеться у повідомленні голови ОДА Олега Синєгубова.
08:27 По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Тим часом ДТЕК у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомляє про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС, які належать компанії.
08:03 Як повідомляє UKR INFORM станом на зараз
- у Дніпрі пролунало близько 20 вибухів. ОВА повідмоляє про спробу росіян знищити енергосистему області
- у Кременчуці більше 5 вибухів
- у Бурштині: більше 8 вибухів, повідомляється про атаку на ТЕС
- у Харкові до 15 вибухів. Обстріл міста та області балістикою і крилатими ракетами, є прильоти і руйнування.
07:34 За інформацією моніторингових Телеграм-каналів одна крилата ракета пройшла через Молдову та Румунію 140 км з району Ямпіль в район Дарабань і вийшла у Чернівецькій області. Про це повідомив monitor.
Раніше, у зв’язку з масштабною ракетною атакою “Укренерго” вже запровадило заходи обмеження споживання електроенергії.
Міністр енергетики України Герман Галущенко також заявлів про масштабну атаку на енергетичну систему України.