В ніч на 25 грудня Росія розпочала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку території України. З ночі над територією нашої країни кружляють російські БПЛА різного типу.

Ближче до ранку низка регіонів під атакою російських крилатих ракет.

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Так, мер Харкова, Ігор Терехов у своєму Телеграмі майже відразу повідомив, що “Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста”.

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За останньою інформацією мера міста, внаслідок прильотів ракет є щонайменше троє постраждалих. Вибухи фіксуються на Дніпропетровщині, Полтавщині, ракети прямують на Київ, Вінницю через Черкащину, Дніпро, Полтавщину, Кіровоградщину.

08:35 За даними Харківської ОДА, внаслідок ракетної атаки, зараз вже відомо про шістьох постраждалих.

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“Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину - шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак”, - йдеться у повідомленні голови ОДА Олега Синєгубова.

08:27 По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Тим часом ДТЕК у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомляє про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС, які належать компанії.