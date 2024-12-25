В ніч на 25 грудня Росія розпочала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку території України. З ночі над територією нашої країни кружляють російські БПЛА різного типу. 

Ближче до ранку низка регіонів під атакою російських крилатих ракет.

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Так, мер Харкова, Ігор Терехов у своєму Телеграмі майже відразу повідомив, що “Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів і є ще виходи балістики у бік міста”. 

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За останньою інформацією мера міста, внаслідок прильотів ракет є щонайменше троє постраждалих. Вибухи фіксуються на Дніпропетровщині, Полтавщині, ракети прямують на Київ, Вінницю через Черкащину, Дніпро, Полтавщину, Кіровоградщину.

08:35 За даними Харківської ОДА, внаслідок ракетної атаки, зараз вже відомо про шістьох постраждалих. 

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Напередодні у Кривому Розі російська ракета влучила у 4-поверховий будинок.

“Зафіксували влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. На цю хвилину - шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак”, - йдеться у повідомленні голови ОДА Олега Синєгубова. 

08:27 По Україні пішли відбої повітряної тривоги. Тим часом ДТЕК у своєму офіційному Телеграм-каналі повідомляє про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС, які належать компанії.

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08:03 Як повідомляє UKR INFORM станом на зараз

  • у Дніпрі пролунало близько 20 вибухів. ОВА повідмоляє про спробу росіян знищити енергосистему області
  • у Кременчуці більше 5 вибухів
  • у Бурштині: більше 8 вибухів, повідомляється про атаку на ТЕС
  • у Харкові до 15 вибухів. Обстріл міста та області балістикою і крилатими ракетами, є прильоти і руйнування.

07:34 За інформацією моніторингових Телеграм-каналів одна крилата ракета пройшла через Молдову та Румунію 140 км з району Ямпіль в район Дарабань і вийшла у Чернівецькій області. Про це повідомив monitor.

Раніше, у зв’язку з масштабною ракетною атакою “Укренерго” вже запровадило заходи обмеження споживання електроенергії.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко також заявлів про масштабну атаку на енергетичну систему України.

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