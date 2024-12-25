Українські інженери перетворили двомісний літак А-22 Летюча лисиця (Foxbat) на ударний дрон, який може долетіти до Москви, пише Bild.

Україна перетворила легкий літак на смертоносний дрон

Комерційний надлегкий літак А-22 перетворрили на далекобійний безпілотник, який може долати відстань до 1,2 тисячі км.

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Видання зазначає, що така дальність польоту значно перевищує можливості німецької крилатої ракети Taurus. Крім того, цей безпілотник є найбільшим серед відомих українських БПЛА-камікадзе, оскільки здатний нести на борту до 200 кілограмів вибухівки.

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З 1996 року українська компанія Аеропракт виробила понад тисячу екземплярів цієї моделі.

Як повідомляє Bild, рішення про переобладнання цих літаків на зброю було прийнято українським військовим командуванням на початку 2024 року. При цьому особливу увагу приділили модернізації системи управління, замінивши ручне керування на супутникову навігаційну систему.

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Досягати цілей дрон може завдяки невеликому двигуну, майже невидимому для систем російських ППО, радари яких налаштовані на виділення тепла.

На відміну від двигуна ракети Storm Shadow, який розігрівається до 870 градусів, двигун А-22 нагрівається лише до 100 градусів. Крім того, завдяки спеціальному покриттю, А-22 має кращий радіолокаційний захист. Низька швидкість і мала висота польоту також сприяють його непомітності для російських систем ППО, зазначає видання.

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Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що недоліком є мала кількість готових екземплярів. Компанія Аеропракт могла виготовляти приблизно 50 А-22 за рік і навряд цей обсяг вийде значно збільшити.