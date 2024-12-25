UKRAINE WOW відтворила виконання “Щедрика” на 50 сценах у 17 країнах Європи, повідомила пресслужба проєкту.

“Щедрик” об’єднав світ: різдвяний проєкт UKRAINE WOW

Музиканти з різних країн виконали “Щедрик” на 50 локаціях, де 100 років тому виступала капела під орудою Олександра Кошиця.

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Відкрила проєкт Jerry Heil, яка разом із хором “В.У.Х.А.” виконала пісню в Національній філармонії України в Києві.

Через сто років український “Щедрик”, знаний у світі під назвою Carols of the Bells, прозвучав на тих самих 50 майданчиках, де його вперше презентувала Українська республіканська капела під керівництвом диригента Олександра Кошиця.

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“Щедрик” виконували в Orfeo Catala у Барселоні, National Theater у Празі, Théâtre des Champs-Élysées у Парижі, варшавська National Philharmonic, арена Plaza de Toros у Мехіко, Konzerthaus у Відні, бельгійський Королівський театр La Monnaie, Central Hall Westminster у Лондоні, Civic Auditorium у Сан-Франциско.

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Фото: Ukraine WOW

Акторка Віра Фарміга у своєму зверненні зауважило, що Україна завжди присутня в наших серцях, особливо в різдвяний період. За її словами, мелодія “Щедрика” – це не лише символ Різдва, а й символ надії для всієї нації та всього світу.

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Засновниці ініціативи Ukraine WOW, Ярослава Гресь та Юлія Соловей, зазначають, що “Щедрик” вже майже століття є незмінним атрибутом різдвяних свят у всьому світі. Вони наголошують, що ця мелодія, створена українським композитором Миколою Леонтовичем, стала потужним символом української культури та її боротьби за самоідентифікацію.

За їніми словами, думки про особливість українського народу, висловлені чеським диригентом Ярославом Кржічкою ще у 1919 році після виступу Української республіканської капели, залишаються актуальними й досі.