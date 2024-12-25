Нещодавно далекобійні безпілотники СБУ налетіли на склад боєприпасів полігону “Кадамовський” біля Новочеркаська в Ростовській області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Службі безпеки України.

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“Кадамовський” знищений: СБУ: вдарила по російській логістиці − подробиці

“Кадамовський” є одним із найбільших полігонів Росії.

За даними джерела, після влучання дронів СБУ відбулася детонація боєприпасів, унаслідок чого склад повністю знищений.

Росія використовувала його для забезпечення військ на Краматорському напрямку. Знищення складу створило ворогу суттєві логістичні труднощі, які тепер впливають на здатність вести бойові дії.

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“СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі”, − наголосило джерело в українській спецслужбі.

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Дрони атакували аеродром Міллерово у Росії

24 грудня аеродром Міллерово в Ростовській області Російської Федерації зазнав інтенсивних обстрілів, що супроводжувалися гучними звуками пострілів та потужними вибухами.

Аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України.

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У ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу у селищі Сталевий кінь біля міста Орел.