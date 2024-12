Вітаю вас, друзі!

Сьогодні 25 грудня, а у мене в голові знову і знову грає пісня Джона Леннона “So this is Christmas”. Особливо його ідеалістичний приспів: “War is over/Війна закінчилася”. Хотілося б, щоб це було так, але це не так.

Різдво має бути радісним святом, яке несе мир, радість і оптимізм. Але для України та її прихильників, які перебувають у стані війни, цей рік, на жаль, є ще одним похмурим днем.

За останні 24 години варварський російський монстр скинув ще більше ракет і безпілотників на Україну, приніс ще більше смертей і руйнувань саме в цей особливий день.

Поки більшість з вас святкували зі своїми близькими, українці знову зазнали чергових нещадних повітряних бомбардувань, а їхні хоробрі солдати відбиваються по всій лінії фронту.

Від кого? Від країни, режим якої не поважає людське життя і ненавидить все, що відстоює демократичний світ. Від цинічного імперіалістичного деспотизму, який готовий вбивати і брехати, щоб домогтися свого, і готовий вступити в союз з іншими тиранічними режимами-вигнанцями.

Сьогоднішня потужна ракетна атака на Україну показує, що Росія розлючена, вона у відчаї.

Після майже трирічної жорстокої війни проти України вона не змогла придушити українців і встановити свій контроль над ними. Окрім ганьби, їй довелося заплатити ціну не лише у вигляді міжнародної ізоляції та санкцій, але й через значні втрати людей, яких вона розглядає як гарматне м’ясо.

Але є ще один новий елемент, який ще більше роздратував Росію. Пам’ятайте, що це Різдво, яке Україна відсвяткувала разом з більшістю християнського світу 25 грудня. Це сталося після того, як український парламент і церкви вирішили звільнити країну від залишків російської імперіалістичної опіки, яка домінувала в політичній та економічній сферах, але донедавна поширювалася на культурну та релігійну.

Отже, нарешті, Україна святкує Різдво 25 грудня, що є кроком, рівнозначним духовній деколонізації, але все ще змушена боротися за цю свободу.

Тільки уявіть собі лють Кремля або його вікарного агента - Московського патріархату Російської православної церкви, для якого Різдво продовжує святкуватися 6 і 7 січня за “старим” календарем.

Тож, з усією повагою, Джоне, я хотів би закінчити на ліричній ноті. Дозвольте мені додати три строфи, щоб оновити Вашу класичну пісню, з надією, що Вам би вони сподобалися, якби Ви все ще були з нами.

Yes, another year over, John,

And peace is not being given a chance.

Unless we unite against the monsters,

On our graves, the Putins will dance.

So, let’s come together right now,

And imagine there’s no haven

For despots and war criminals,

Bullies expecting us to be craven.

All you need is love, John, you once said.

But warned us against minds that hate.

We all want to change the world, you added,

So, this Christmas, let’s think about our fate.