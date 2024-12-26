У Росії засудили до 22 років в’язниці українця Павла Левченка за нібито тероризм на залізниці у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Центр прав людини ZMINA.

Зазначається, що Левченка засудили до 22 років з відбуванням перших п’яти років у в’язниці, а решти – у виправній колонії суворого режиму. Чоловіка також оштрафували на 1 мільйон рублів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Росіяни інкримінували йому державну зраду, сприяння терористичній діяльності, теракт, скоєний організованою групою, готування до злочину і замах на злочин, терористичний акт, незаконне виготовлення вибухових пристроїв, порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тяжкі наслідки”, - йдеться у повідомленні.

Advertisement

За версією росіян, 9 квітня 2022 року в Запоріжжі Левченко нібито встановив контакт зі співробітником ГУР, щоб співпрацювати. Через рік він начебто дістав зі схронів компоненти для виготовлення вибухівки та перевіз їх до окупованого Сімферополя. Там він нібито виготовив два саморобних вибухових пристрої, розмістив їх під залізничним полотном та підірвав під час проходження вантажних потягів.

Advertisement

Більше по темі 128 боїв за добу: найзапекліші зіткнення на сході України Генеральний штаб ЗСУ доповів про 128 бойових зіткнень за цю добу на різних напрямках фронту.

Росіяни стверджують, що в жовтні 2023 року Левченко мав намір повторити вибухи, але цього разу підірвати паливний склад та залізничне полотно.