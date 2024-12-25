Генеральний штаб ЗСУ у новому зведенні доповідає про те, що ситуація на фронті досі складна ,росіяни здійснили 128 спробу штурму за 25 грудня.

Скільки разів армія РФ атакувала позиції ЗСУ за добу

ЗСУ тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

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Російські війська, згідно з даними Генштабу ЗСУ, продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають керовані авіабомби.

Загарбники не припиняють бити з артилерії по регіонах України, які межують з їхньою територією. Під ворожими обстрілами опинилися райони Баранівки, Зарічного, Прогреса, Степка та Гірок Сумської області, а також Костобоброва Чернігівської області.

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На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку армія РФ здійснила п’ять штурмових дій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки й Лозової, три боєзіткнення досі тривають.

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На Лиманському напрямку російські війська атакують у районах Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки та Серебрянського лісу, а також у напрямку Дружелюбівки. Від початку доби на цій ділянці фронту зафіксовані вже загалом 19 боєзіткнень, три з них тривають дотепер.

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На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку захисники України відбивали чотири спроби російської армії просунутися вперед поблизу Ступочок, одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку війська РФ шість разів атакували українські позиції в районах Торецька та Щербинівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку за сьогодні загарбники вже 35 разів атакували позиції Сил оборони в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Покровська, Нового Труда, Зеленого й Новотроїцького, сім боєзіткнень тривають.

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На Курахівському напрямку російська армія 14 разів атакувала в районах Петропавлівки, Слов’янки, Ясенового, Курахового та Дачного. Сім ворожих штурмів захисники України вже відбили, ще стільки ж боїв тривають.

На Времівському напрямку українські оборонці зупинили 17 ворожих штурмів поблизу Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розлива, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки. Ще вісім штурмів тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби російських військ просунутися вперед у напрямку Новоданилівки.

На Курському напрямку за сьогодні зафіксовані 16 бойових зіткнень, вісім досі тривають. На цій ділянці фронту від початку доби армія РФ здійснила 266 артилерійських обстрілів.

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На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних дій сьогодні загарбники ще не проводили.

Скільки разів Росія атакувала за минулу добу

Росія продовжує постійні атаки на позиції українських воїнів на всіх напрямках.

Протягом минулої доби, 24 грудня, зафіксовано 266 бойових зіткнень.

За минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками на Курському напрямку.

За 24 грудня втрати російських загарбників становили 1600 осіб.