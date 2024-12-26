2 777 кримінальних проваджень про домашнє насильство зафіксовано за 11 місяців 2024 року, з посиланням на дані Офісу Генпрокурора пише Опендатабот.

Повідомляється, що кількість справ зростає рік до року від початку великої війни.

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Близько 80% справ доходять до суду. У 76% випадках по допомогу звертаються жінки. Втім останнім часом побільшало звернень про домашнє насильство щодо літніх людей: наразі це кожне третє звернення по допомогу.

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У 2022 році рівень домашнього насильства різко впав, потім почав зростати

Рівень домашнього насильства різко впав у 2022 році, ймовірно, через початок повномасштабного вторгнення: за весь рік було відкрито 1,5 тисячі справ за статтею 126-1 “Домашнє насильство”.

Відтоді кількість справ лише зростає. Так, 2,7 тис. випадків зафіксовано цьогоріч, тоді як минулого року їх було на 5% менше. Кількість звернень на 17% перевищила показники 2021 року.

Варто зазначити, що рівень розкриття у таких справах є доволі високим: у 85% від усіх відкритих цьогоріч справ вже вручено підозру, а 80% проваджень передані до суду.

Інфографіка: Опендатабот

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За словами Альони Кривуляк, директорки департаменту Національних гарячих ліній і соціальної допомоги у “Ла Страда-Україна”, серед найпоширеніших причин домашнього насильства — зростання рівня агресії серед українців через війну, надмірне вживання алкоголю та погіршення матеріального становища.

У 2024 році найбільше звернень було у січні: тоді відкрили 435 кримінальних справ. До порівняння, в середньому на місяць відкривалось 250 справ. Альона Кривуляк зазначає, що період зимових свят є піковим у зверненнях стосовно домашнього насильства, й найчастішим провокуючим чинником є алкоголь. Зазвичай, таке загострення спостерігається у родинах, де насильство є звичною практикою.

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Експерти очікують зростання рівня домашнього насильства на свята

Не можна сказати, що саме алкоголь є першопричиною домашнього насильства. Водночас існує проблема, що українці не навчені знімати стрес у безпечний спосіб й багато людей його знижують за допомогою різноманітних речовин. Людська агресія і без стану зміненої свідомості набуває серйозних меж на тлі війни, а під дією алкоголю та наркотиків, рівень агресії стає більш загрозливим.

Розуміючи практику попередніх років, ця проблема, на жаль, нікуди не подінеться. І тому дуже велика вірогідність, що в ніч з 31 грудня на 1 січня о першій годині ночі чи о пів на другу ми вже отримаємо звернення стосовно вчинення домашнього насильства.

76% усіх постраждалих від домашнього насильства цьогоріч — жінки. Втім від початку повномасштабної війни більшає випадків, де по допомогу звертаються чоловіки. Так, до початку повномасштабної війни 80% звернень були від жінок та 20% — від чоловіків.

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Інфографіка: Опендатабот

Серед чоловіків найчастіше звертаються літні люди, які страждають від насильства з боку своїх дорослих дітей і онуків — переважно, через фінансові мотиви.

Загалом рівень домашнього насильства над літніми українцями поступово зростає з 2021 року. 9,8 тис. звернень від людей віком від 60 років надійшло на гарячу лінію за 9 місяців цьогоріч. Кожне третє звернення надходить від людей поважного віку. Це вже більше, аніж за весь 2021 рік — тоді було 9,3 тис. звернень.

Якщо ви або ваші знайомі страждають від домашнього насильства, телефонуйте на спеціальні гарячі лінії – 0 800 500 335 або 116 123.