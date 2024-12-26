За повідомленням російського Telegram-каналу АСТРА, 25 грудня безпілотники нібито атакували військовий аеродром “Балтимор” у Воронежі.

На аеродромі “Балтимор”, що за 175 км від України, базується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії, на озброєнні якого бомбардувальники Су-34, які завдають ударів по Україні КАБами.

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За даними АСТРА, поблизу аеродрому російська ППО перехопила кілька безпілотників. Повідомляється, що уламки збитих БПЛА спричинили пожежу в гаражі у Воронежі та пошкодили дах будинку в сусідньому селі Новогрем’яче.

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“Жертв і постраждалих немає, аеродром залишається неушкодженим”, - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Росії заявило, що вранці 25 грудня його ППО перехопила 59 безпілотників у кількох регіонах: 26 над Бєлгородом, 23 над Воронежем, а також над Курськом, Брянськом, Тамбовом і Азовським морем.

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Kyiv Post звернулася до своїх джерел в українських спецслужбах за підтвердженням або роз’ясненням, але вони заявили, що інформація все ще перевіряється.

Безпілотники атакували аеродром Міллерово - подробиці

Збройні сили України (ЗСУ) завдали удару з безпілотника по військовому аеродрому Міллерово в Ростовській області Росії 23 грудня, повідомив в.о. губернатора Юрій Слюсар.

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Тоді Слюсар повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили вісім безпілотників поблизу аеродрому. Пізніше Міністерство оборони Росії заявило, що загалом у регіоні було збито дев’ять безпілотників, додавши, що про жертви не повідомлялося.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців пишуть, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на одній з вулиць Міллерово, була пошкоджена будівлюяМіллерівського козацького кадетського професійного ліцею. Студенти були евакуйовані з гуртожитків з метою безпеки.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, повідомив про стратегічне значення аеродрому Міллерово, розташованого за чотири кілометри на північний захід від міста Міллерово. За його словами, це головна база для фронтової авіації, яка підтримує російську піхоту на сході та півдні України.

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Атака на Міллерово є частиною серії нещодавніх українських ударів по стратегічних об’єктах на півдні Росії.

18 грудня десять ракет завдали удару по хімічному заводу в російському Камєнском, одному з найбільших в регіоні. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що для удару було використано шість тактичних ракет ATACMS і чотири крилаті ракети Storm Shadow.

Наступного дня українські війська, за повідомленнями, запустили понад 30 безпілотників і три ракети по Новошахтинському нафтопереробному заводу, що призвело до пожежі. Обидві установки первинної переробки нафти були згодом зупинені.