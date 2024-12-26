Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

За його інформацією кошти надійшли у листопаді-грудні та були спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

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Шмигаль також розповів про напрямки, куди були направлені кошти:

602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.

400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.

250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.

220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.

200 млн доларів — проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Україна отримала 20 млрд доларів кредиту від США − подробиці

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

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Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України.

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.