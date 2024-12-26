В нотатнику знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця розписується, як вполювати український безпілотник на живця, пишуть ССО у своєму Телеграмі.

У своєму нотатнику рядовий Гьонг Хонг Джонг розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

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«На разі невідомо, чи то автентична північнокорейська тактика, чи то їх так навчили росіяни. Але ця тактика використовує живу приманку», – зазначають в ССО і наводять повну розшифровку записів північнокорейського військового:

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“Як ліквідувати дрон.

Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, - 10-12 метрів.

Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон).

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Як уникнути зони обстрілу артилерії

У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу.

Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу.”

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Скільки військових КНДР загинули в боях з українськими військами

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує 3 тисячі осіб.

Ще раніше ми писали, що КНДР зазнала великих втрат в Курській області. Сьогодні стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області, заявляв парламентар Південної Кореї Лі Сонг Квон із посиланням на дані розвідки країни.

Варто також нагадати, за даними США та Південної Кореї, понад 10 тис. північнокорейських військовослужбовців були відправлені на допомогу Росії у війні.