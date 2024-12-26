У колоніях РФ відбувають покарання 177 політв’язнів із тимчасово окупованого Криму, з них 108 – представники корінного кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ, посилаючись на інформацію Кримськотатарського ресурсного центру.
“177 політв’язнів Криму відбувають покарання у російських колоніях, з них 108 – представники корінного кримськотатарського народу”, - йдеться у повідомленні.
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Загалом, як інформують правозахисники, наразі зафіксований 371 політичний в’язень і переслідуваний за кримінальними «справами» за період окупації Криму, 229 із них – представники кримськотатарського народу.
За даними КРЦ, ця категорія складається з 5 підкатегорій залежно від статусу переслідуваного:
- засуджені та відбувають покарання у колонії (177, 108 – кримські татари)
- мають обмеження чи випробувальний термін (49, 25 – кримські татари)
- у СІЗО (54, 33 – кримські татари)
- звільнені (57, 35 – кримські татари)
- переслідуються (34, 28 – кримські татари).
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