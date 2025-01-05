Сезон української Прем’єр-ліги досягнув екватора, в єврокубках пауза. Саме зараз час підбити підсумки виступів українських футбольних грандів. Про Динамо ми вже поговорили у минулій публікації, зараз же давайте докладніше про донецький «Шахтар».

Kyiv Post пропонує згадати про перемоги та поразки, матчі недосвідчених гравців, а також перспективи на другу частину сезону 2024-25*.

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Фальстарт у забігу на друге чемпіонство Пушича

Сезон в УПЛ 23/24 став третім поспіль переможним для донецького «Шахтаря». По суті, доля чемпіонства УПЛ вирішувалася у важкому матчі 28 туру минулого чемпіонату проти «Динамо Київ», який закінчився з рахунком 1:0.

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Минулого сезону «Шахтар» Пушича грав яскраво, з характером і жагою до перемоги, у цьому ж сезоні “гірники” показали менш цілісний футбол та гірші результати. І це буде головний висновок про 2024-й рік для команди з Донецька.

Голландський нападник «ПСВ Ейндховен», 10 Ноа Ланг (ліворуч), нападник «Шахтаря», 11 Олександр Зубков і захисник «Шахтаря», 26 Юхим Конопля (праворуч) під час матчу Ліги чемпіонів УЄФА, 5-й тур, між ФК «ПСВ» (Ейндховен) та ФК «Шахтар» (Донецьк) на стадіоні «Філіпс Стедіум» в Ейндховені, 27 листопада 2024 року. Фото: Джон Тис / AFP

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Після сімнадцяти турів УПЛ «Шахтар» на третьому місці з відставанням у 10 очок від «Динамо» та 5 очок від «Олександрії». Донецький клуб має ще не зіграний матч з “Кривбасом”, проте навіть перемога не вплине на місце в турнірній таблиці.

В УПЛ донецький клуб має найбільшу кількість забитих м’ячів - 41. Однак, пропускає «Шахтар» теж не мало.

Команда Пушича демонструє нестабільну гру, що не дає команді змоги закріпитися серед претендентів на чемпіонство. У «Шахтарі» з’явилося багато молодих футболістів, які, можливо, стануть крутим підсиленням на перспективу, але зараз вони не дають змогу клубу ставити найвищі турнірні цілі.

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Нинішня УПЛ у такому становищі, що серед інших 14 команд лише «Динамо» та «Шахтар» можуть боротися за чемпіонство, граючи за інерцією багаторічного суперництва та не докладаючи значних зусиль проти інших суперників.

Так, не варто недооцінювати “Олександрію”, яка стала відкриттям першої частини сезону і показує дійсно цікавий футбол на тлі інших. Але чи вистачить у них запалу та майстерності на другу частину сезону? Залишається загадкою.

Як зазначив головний тренер клубу з Кіровоградщини Руслан Ротань, що його підопічні зараз мають менталітет маленької команди, яка не готова до кінця боротися за перемогу з українськими грандами.

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На нашу думку, саме фінансові можливості та кадровий потенціал «Шахтаря» та «Динамо» у співпраці з досвідом дозволяють командам претендувати на чемпіонство, навіть якщо їхня гра не завжди є досконалою.

Додамо, що за даними Transfermarkt загальна вартість гравців «Шахтар Донецьк» становить 158,5 млн євро. Донецький клуб найдорожчий в УПЛ.

Боротьба за виживання серед світових грандів

Справи «Шахтаря» у Лізі Чемпіонів відверто погані. Йому зараз далеко не лише до лідерів, а й до топ-20 команд. На зимову паузу команда Пушича пішла на 27 місці Ліги Чемпіонів, не потрапляючи навіть до кваліфікації плейоф.

За шість матчів у ЛЧ донецький клуб вкотре підтвердив - розгромні перемоги над командами, які посідають нижче 3 місця в УПЛ, не сильно допомагають у підготовці до матчів Ліги Чемпіонів.

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Гравці футбольного клубу «Шахтар» реагують після закінчення матчу Ліги чемпіонів УЄФА, 5-й тур, між ФК «ПСВ» (Ейндховен) та ФК «Шахтар» (Донецьк). Фото: Джон Тис/ AFP.

«Шахтар» зіграв проти «Болоньї», «Аталанти», «Арсеналу», «Янг Бойз», «ПСВ» та «Баварії» з Мюнхену.

Статистика:

перемога 2:1 над «Янг Бойз», які зайняли останнє, 36 місце, в ЛЧ

нічия 0:0 з «Болоньєю», яка йде на 33 місці

поразки у матчах проти «Аталанти» (13 місце), «Арсеналу» (3 місце), «ПСВ» (23 місце) та «Баварії Мюнхен» (10 місце).

Ніхто не мав чемпіонських очікувань від донецького клубу в ЛЧ, проте і такого високого відсотку поразок не очікували. У більшості матчів команда намагалася експериментувати зі складами і тактиками, проте це не дуже допомогло.

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Атака українців у Європі, м’яко кажучи, не була зірковою - п’ять голів у шести матчах та один нереалізований пенальті.

Майже усі суперники домінували на полі, змусивши «Шахтар Донецьк» оборонятися. Однак захисники українського клубу багато помилялися та просто дарували гольові моменти суперникам.

Український воротар «Шахтаря» Дмитро Різник, 31, реагує після матчу Ліги чемпіонів УЄФА між ФК «Шахтар» (Донецьк) та БСК «Янг Бойз». Фото: Іна Фассбендер/ AFP

Напевно, єдиний гравець, який відзначився у Європі - голкіпер Дмитро Різник. Він став рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

У матчі проти ПСВ український воротар здійснив 15 сейвів. Загалом по воротах “Шахтаря” ПСВ завдав 34 ударів, з них три були успішними.

За результатами єврокубкових матчів «Динамо» та «Шахтаря» Україна потрапила в антирейтинг асоціацій з найбільшим відсотком поразок на основному етапі.

*Для підготовки публікації використані дані з Sofascore, Transfermarkt та офіційного сайту команди.