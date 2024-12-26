Окрім несправності Estlink 2, компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC вчора ввечері повідомили Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) про збої в роботі ще трьох морських кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією, пише Postimees.

Видання пише про те, що 25 грудня ввечері Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) отримав інформацію про пошкодження трьох морських кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією. Два з них належать концерну Elisa, ще один - компанії CITIC Telecom.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Компанія запевняє, що перебої зв’язку не мають суттєвого впливу на кінцевих користувачів, всі послуги та зв’язок між Естонією та Фінляндією не порушені.

Наразі причина перебоїв невідома. Компанії-власниці кабелів займаються ремонтними роботами, водночас відповідні відомства також з’ясовують, що могло стати причиною несправностей.

Більше по темі Росіяни визнають: літак Azerbaijan Airlines 25 грудня збила їхня ППО Причиною катастрофи літака “Азербайджанських авіаліній” 25 грудня, найбільш ймовірно, став удар ракети ЗРК і росіяни це визнають.

Зовнішні з’єднання Естонії мають багаторазове дублювання - у разі пошкодження підводних кабелів можна використовувати альтернативні діючі морські кабелі або наземні лінії, що проходять через Латвію. Це гарантує стабільне транскордонне інтернет-з’єднання та безперебійну роботу різних послуг.

Advertisement

Втім, міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив, що якщо навмисні атаки в Балтійському морі стануть регулярними, це може призвести до наслідків.

Ляенеметс повідомив, що на інцидент вчора відреагували прикордонні судна як Фінляндії, так і Естонії.

Фінська поліція розслідує зв’язок вантажного судна з аварією EstLink2

Також варто додати, що представники фінської поліції визнали, що морські кабелі між Естонією та Фінляндією, найімовірніше, були пошкоджені якорем танкера Eagle S.

Цей танкер під прапорами островів Кука, перевозив нафту з Росії. Видання Yle зазначає, що танкер вважається причетним до “тіньового флоту” Росії, який забезпечує російський експорт нафти.

Advertisement

За фактом пошкодження підводних кабелів фінська поліція порушила кримінальне провадження, танкер був затриманий і направлений до фінського порту.

Сам якір фінська поліція поки що не знайшла – після затримання танкера з’ясувалося, що замість незакріпленого якоря у воді знаходилася лише якірий ланцюг.