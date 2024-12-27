З початку 2024 року в сервісних центрах України було зареєстровано понад 142 тисячі нових авто, придбаних в автосалонах.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

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В Україні понад 142 тис. нових авто зареєстровано з початку року

«Станом на зараз з початку 2024 року у сервісних центрах МВС зареєстровано понад 142 тисячі транспортних засобів, придбаних в автосалонах», - ідеться у повідомленні.

Для реєстрації нового автомобіля в Україні більше не потрібно їхати за місцем проживання. Тепер власник може обрати будь-який сервісний центр МВС в країні.

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Якщо немає часу чи бажання займатися оформленням документів самостійно, це можна доручити автосалону.

Для цього достатньо підписати довіреність прямо в автосалоні. Представник автосалону завершить усі формальності.

Які документи потрібні для реєстрації нової автівки

Під час реєстрації новий автомобіль не підлягає обов’язковому огляду експертною службою МВС.

Документи, необхідні для реєстрації нового авто у сервісному центрі МВС:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання)

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)

митні документи

договір купівлі-продажу

сертифікат відповідності.

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

«Розмір збору залежить від вартості авто: не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%; більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%; більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%», - поінформували у ГСЦ.