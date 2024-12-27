Сили оборони України ліквідували групу російських офіцерів, які зібралися на нараду в Запорізькій області, завдавши по них прицільного удару з HIMARS.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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ГУР, ЗСУ, СБУ вдарили HIMARS і дронами по штабу РФ - подробиці

Це була успішна спецоперація Департаменту активних дій ГУР, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем Збройних сил України та оперативного угруповання військ “Таврія”.

Розвідка встановила, що у Запорізькій області запланована нарада високопоставлених російських офіцерів з 4-ї гвардійської військової бази.

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Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, 190 навчальний центр СБС і тактична група “Тайфун” СБУ.

Удар HIMARS по штабу РФ у Запорізькій області - відео

На початку наради російських офіцерів по їхньому скупченню було завдано точного удару з HIMARS. Після цього, під час евакуації поранених, дрони Сил безпеки та оборони завдали додаткового удару.

Внаслідок операції ліквідовані:

командир 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ капітан Дмитро Нагорний;

заступник начальника штабу з розвідки,начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ капітан Григорій Крохмальов;

командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ капітан Юрій Фомін.

Також знищено 5 одиниць російської автомобільної техніки.