Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили в Сирію.
Україна продовжує гуманітарну допомогу Сирії
Борошно відправили у межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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«Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП», - розповів Зеленський.
Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей або 167 000 людей.
Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.
Президент України побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.
«Ми знаємо справжню цінність цих речей», - зауважив він.
У Сирії заявили про розпуск озброєних угруповань
Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024
500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП.
Заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250…
Україна евакуювала із Сирії 34 людини
21 грудня ГУР МО та МЗС України евакуювали з Сирії 34 людини. Серед них - 15 дітей.
Вдалося вивезти 31 громадянина України.
«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних - вперше за 10 років», - сказала громадянка України.
Також евакуювали трьох громадян Сирії. Це родичі українців, які мають законне право в’їзду на територію України.