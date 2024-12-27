Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили в Сирію.

Україна продовжує гуманітарну допомогу Сирії

Борошно відправили у межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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«Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП», - розповів Зеленський.

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Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей або 167 000 людей.

Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.

Президент України побажав Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення.

«Ми знаємо справжню цінність цих речей», - зауважив він.

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«Дякую Воєнній розвідці України та посольству України в Лівані за можливість повернутись в Україну та побачити своїх рідних - вперше за 10 років», - сказала громадянка України. 

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Також евакуювали трьох громадян Сирії. Це родичі українців, які мають законне право в’їзду на територію України. 

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