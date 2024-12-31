Є така приказка: «один у полі не воїн». Але Kyiv Post зібрав історії військових, які самотужки на відмінно виконали бойові завдання. З міркувань безпеки імена майже всіх героїв у цій статті вигадані.

Від виховательки до мисливиці за ракетами: українська волонтерка, яка збила російську крилату ракету

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

17 листопада – під час одного з наймасштабніших російських обстрілів ракетами і дронами з 2022 року – колишня вихователька дитячого садка, яка нині служить у військах ППО України, Наталія Грабарчук з ПЗРК 9К38 «Ігла» збила російську крилату ракету Х-101.

Advertisement

На відео видно, як Наталія, стоячи на даху, прицілюється. Коли об’єкт наближається, вона стріляє, і ворожа ракета вибухає. Ціль уражено, і за кадром чутно голос: «Влучила, Наташа, влучила!».

Грабарчук, яка добровільно приєдналася до Галицько-Волинської радіотехнічної бригади, пояснила, що саме п’ять місяців інтенсивної підготовки дозволили їй успішно виконати бойове завдання. «Збити крилату ракету було непросто. ПЗРК важить близько 18 кілограмів, та ще й вага відповідальності за хороший результат», – каже вона.

Advertisement

Це був її перший бойовий пуск, який став успішним завдяки сотням тренувань. «Я така щаслива, що змогла це зробити, – додає вона. - У нашій мобільній вогневій групі кілька жінок, і всі ми докладаємо максимум зусиль для захисту рідної землі».

Оператор дрона з позивним «Мауглі» за 48 годин знищив 30 російських солдатів

На початку грудня в Силах спеціальних операцій (ССО) України повідомили про визначний подвиг оператора дрона 73-го морського центру спеціальних операцій з позивним «Мауглі». За два дні Мауглі точними ударами безпілотників знищив 30 противників.

«Мінус 30 військовослужбовців РФ за дві доби - це результат підготовки поля бою перед проведенням прямих дій», – йдеться у підписі під відео.

Advertisement

На кадрах видно, як Мауглі підриває росіян, знищуючи їх одного за одним.

Він каже, що його успіх ґрунтується на попередньому бойовому досвіді. «Робота пілота не важка, якщо до моменту, як ти став на посаду пілота, штурмував посадки, тримав оборону, проводив засідки, – пояснює він. – Без такого бойового досвіду сідати за пульт небезпечно, тому що ти не знаєш, що в першу чергу потрібно робити на полі бою, щоб допомогти побратимам».

Мауглі додав: «Тягар відповідальності, який відчуваю особисто я - величезний, емоції появляються тільки тоді, коли в екрані бачу своїх».

Advertisement

Снайпер-спецпризначенець, який у суворих умовах зробив влучний постріл з відстані 2069 метрів

У середині грудня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило, що снайпер-спецпризначенець з позивним «Лектор» ліквідував окупанта кулею калібру .338LM з рекордної відстані 2069 метрів.

Хоча підтверджений рекорд для такого калібру належить британському снайперу, капралу гвардійського королівського полку Blues and Royals Крейґу Гаррісону, який у 2009 році під час війни в Афганістані з відстані 2475 метрів успішно уразив двох талібів, українська розвідка вказує на ключові відмінності в умовах.

Гаррісон перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі, стріляв лежачи у безвітряну погоду і в умовах чіткої видимості, дев’ять разів пристрілившись.

Advertisement

Натомість Лектор стріляв у набагато складніших умовах. «Він цілився в умовах суворого українського грудня, стріляв, стоячи в окопі, по противнику, який рухався посадкою – і влучив з першого пострілу», – йдеться в повідомленні ГУР.

Лектор розповів, що в сучасній війні немає місця класичним снайперським позиціям. «В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопа, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень», – пояснив він.

Начальник ГУР Кирило Буданов привітав Лектора з рекордом, назвавши його «майстерною роботою, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу». Він додав: «Влучити в рухому ціль на такій відстані — величезне досягнення, свідчення високого професіоналізму й концентрації».

Advertisement

У цивільному житті Лектор був єгерем. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він знищив понад три десятки ворожих цілей. Лектор каже, що для кожного завдання обирає окрему гвинтівку, а історичний влучний постріл на 2069 метрів зробив із Sako M10.

Український спецпризначенець, який збив російський безпілотник ZALA

У березні снайпер-спецпризначенець потрапив на перші шпальти новин, збивши російський розвідувальний дрон ZALA вартістю 3 мільйони рублів (близько 33 000 доларів США).

«На одному з рубежів ССО виявили ворожий розвідувальний БПЛА», - йдеться в повідомленні.

На фото, опублікованому ССО – снайпер і збитий російський безпілотник. Під фото зазначено, що снайпер підтвердив свою кваліфікацію, а БПЛА став трофеєм ССО та буде вивчатися фахівцями. Відповідно до стандартної процедури, особа снайпера залишається в таємниці, тому його обличчя на фото розмите. ССО не розкривають зброю, якою було збито дрон, та подробиці влучання.

Росіяни часто застосовують дрон-камікадзе «Ланцет» паралельно з розвідувальним БПЛА ZALA 421-16E2 – обидва виробництва російської ZALA Aero Group. ZALA ідентифікує ціль, після чого за вказаними координатами запускають «Ланцет». Коли «Ланцет» наближається до цілі, ZALA продовжує стежити за атакою, проте кінцевий етап польоту «Ланцета» знаходиться поза контролем оператора через радіоперешкоди, будівлі або дерева.