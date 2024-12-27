Естонські військові кораблі вирушили на патрулювання для захисту стратегічного кабелю, що з’єднує країну з Фінляндією.

Про це повідомило міністерство оборони Естонії.

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Естонський корабль вирушив захищати Estlink 1

Естонське військове командування ухвалило рішення про посилення охорони енергетичної інфраструктури.

З ранку 27 грудня естонський корабель Raju розпочав патрулювання стратегічного підводного кабелю Estlink 1.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що Естонія повинна бути конкретною у своїй реакції на такі інциденти та дати чіткий сигнал, що атаки на критичну інфраструктуру отримають відповідь.

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Після розриву Estlink 2 важливо зберегти енергетичний зв’язок між Естонією та Фінляндією і забезпечити захист критично важливої інфраструктури.

Раніше ЄС пригрозив санкціями проти російських суден після того, як Фінляндія заявила, що перевіряє нафтовий танкер, який вийшов з російського порту, на предмет “саботажу” силового кабелю, що з’єднує країну з Естонією.

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25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

Крім аварії на Estlink 2, виявлено проблеми ще з трьома лініями зв’язку, що з’єднують Естонію та Фінляндію. Ця серія інцидентів викликає серйозну стурбованість і потребує ретельного розслідування.

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Наразі причина перебоїв невідома. Компанії-власниці кабелів займаються ремонтними роботами, водночас відповідні відомства також з’ясовують, що могло стати причиною несправностей.

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Фінська поліція вважає, що пошкодження морських кабелів між Естонією та Фінляндією спричинене танкером Eagle S, який пов’язаний з російським “тіньовим флотом”.

За фактом пошкодження підводних кабелів фінська поліція порушила кримінальне провадження, танкер був затриманий і направлений до фінського порту.