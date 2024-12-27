Після початку війни багато громадян України отримали можливість тимчасового захисту для легального перебування в Польщі. Сьогодні розкажемо вам про особливості перетину кордону з таким документом як Diia.pl та про важливість карти побуту для перетину кордону за умови легального проживання в Польщі.

Загальні правила в’їзду в Польщу для громадян України

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Громадяни України можуть в’їжджати до Польщі без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. Зверніть увагу, що з 2025 року для в’їзду до країн Шенгенської зони, включаючи Польщу, планується впровадження системи ETIAS. Українцям потрібно буде отримати попередній електронний дозвіл на подорож. Обробка анкети зазвичай триває кілька хвилин, але може зайняти до 14 або навіть 30 днів у разі додаткової перевірки.

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Необхідні документи для в’їзду в Польщу:

Біометричний закордонний паспорт з терміном дії не менше 180 днів з дати в’їзду. Без біометричного паспорта потрібна віза типу C або D.

Медичне страхування з покриттям не менше 30 000 євро. Для короткострокових поїздок підійде туристичний поліс, для тривалих – державне або від роботодавця.

Підтвердження мети візиту (бронь готелю, запрошення, підтвердження проживання), а також фінансової спроможності (можуть попросити показати готівку або виписку з банку). Мінімально потрібно мати 300 злотих на 3 дні або 75 злотих на кожен наступний день.

Додаткові документи для чоловіків:

Дозвіл на виїзд за межі України. Такий дозвіл може бути наданий за наявності законних підстав, зокрема: супровід осіб з інвалідністю, тимчасове відрядження за системою “Шлях”, наявність медичних показань та інші передбачені законодавством обставини.

Військовий квиток з відстрочкою. Всі чоловіки від 18 до 60 років повинні на кордоні пред’явити актуальний військовий квиток з відстрочкою.

Додаткові документи для подорожуючих з дітьми:

Свідоцтво про народження дитини (з перекладом).

Дозвіл на виїзд від одного з батьків (якщо дитина подорожує з іншим).

Закордонний біометричний паспорт дитини (обов’язковий для дітей віком від 12 років).

Для громадян України, які мають в Польщі тимчасовий захист чи отримали дозвіл на проживання діють інші, особливі, умови перетину кордону. Також, якщо ви подорожуєте власною автівкою, треба мати з собою не тільки документи на машину, але й міжнародне посвідчення водія (або нові українські права), техпаспорт і страхування “Зелена карта”. Заздалегідь підготуйте всі документи, щоб уникнути проблем на кордоні та насолодитися подорожжю до Польщі.

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Що треба пред’явити під час перетину кордону громадянам, які мають статус тимчасового захисту в Польщі?

Громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі (бенефіціари Specustawa), мають право на повторний і легальний в’їзд до Польщі у будь-який час в період із 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2025 року. Однак для перетину кордону необхідно пред’явити дійсний проїзний документ, навіть якщо у вас є дозвіл на проживання Diia.pl.

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Оскільки на внутрішніх кордонах Шенгенської зони відсутній прикордонний контроль, повернення з іншої країни Шенгену на територію Польщі зазвичай відбувається без додаткових перевірок. Водночас варто пам’ятати: якщо ви залишаєте Польщу більше ніж на один місяць, це може призвести до втрати статусу бенефіціара тимчасового захисту, передбаченого Спеціальним законом.

Карта побуту є універсальним дозволом, що дає право на легальне перебування та роботу в Польщі без необхідності отримувати візу. Найчастіше українці, які виїхали через бойові дії, претендують на Карту тимчасового побиту, термін дії якої три роки. Завдяки цьому документу можна подорожувати країнами Шенгенської зони в режимі 90 днів протягом кожних 180 днів без додаткових дозволів. Для студентів стаціонарної форми навчання у польських ВНЗ карта побуту також надає право на роботу без додаткових дозволів.

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З серпня 2022 року в Польщі діє мобільний додаток mObywatel (Diia.pl), який є аналогом української “Дії”. Документ Diia.pl підтверджує право на проживання, але обов’язково використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішніх кордонів ЄС. Він також, як й карта побуту, дозволяє легально пересуватися країнами Шенгенської зони протягом 90 днів у межах 180-денного періоду, включає COVID-сертифікати та дає змогу отримувати електронні рецепти на ліки (eRecepta).

Для користування Diia.pl необхідно мати присвоєний номер PESEL, довірений профіль і смартфон з сучасною операційною системою, що підтримує доступ до інтернету, має Bluetooth та камеру. Diia.pl та довідка про тимчасовий захист дозволяють:

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перетин зовнішніх кордонів ЄС та внутрішніх країн Шенгенської зони,

перебування на території Польщі протягом терміну його дії,

перебування на території інших держав Шенгену до 90 днів за останні 180 днів.

Не забудьте обов’язково потурбуватися про наявність з собою всіх інших необхідних документів для перетину кордону. Також пам’ятайте завчасно оновлювати строк їхньої дії. Біометричний паспорт, як й будь-які посвідки, повинен бути дійсним щонайменше 10 днів з дати в’їзду до Польщі. В іншому випадку у вас можуть виникнути проблеми на кордоні.