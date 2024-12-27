Контррозвідка Служби безпеки запобігла масштабним диверсіям на об’єктах “Укрзалізниці” на замовлення РФ.

“Завдяки роботі на випередження вдалося затримати ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд. Для вчинення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний “башмак”, який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ із колії”, - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

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Щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив навколо залізничного полотна кілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд і мали фіксувати диверсію в режимі реального часу.

За матеріалами справи, завербованим фігурантом виявився житель м. Рівне, який працював на 316 розвідцентр головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), що дислокується в Криму.

“Агент діяв у складі мережі, до якої входило ще двоє зрадників, що наразі переховуються на тимчасово окупованому півострові. Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а “зв’язковим”, який підшукував і ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, якого у 2014 році звільнили за корупцію та пияцтво”, - зазначається в повідомленні.

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Для роботи з агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит у ГРУ РФ на $100 тис. Водночас безпосередньо агенту в Україні вони пообіцяли лише 40% цієї суми.

Решту коштів Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховуючи цей факт від керівництва військової розвідки РФ.

Контррозвідка СБУ викрила плани агресора, затримала ворожого агента й задокументувала його кураторів.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (готування та підбурювання до вчинення диверсії в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Якимчуку та Ігнатьєву повідомлено про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.