Міністерство закордонних справ Китаю в п’ятницю оголосило про рішення запровадити санкції проти семи військових компаній США та їхніх керівників, як крок у відповідь на нещодавню військову допомогу та продаж зброї Тайваню з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Global Times, передає Укрінформ.

У МЗС КНР заявили, що Сполучені Штати «серйозно порушують принцип «одного Китаю», втручаються у внутрішні справи країни та підривають суверенітет і територіальну цілісність КНР».

У цьому зв’язку Китай вирішив запровадити санкції проти семи компаній: Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc., Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm Inc. і Oceaneering International, Inc. - та відповідних керівників вищої ланки.

«Їхнє рухоме і нерухоме майно, а також інші види активів на території Китаю будуть заморожені. Всім організаціям і приватним особам на території Китаю забороняється вступати з ними в будь-яку взаємодію, співпрацю та інші види діяльності», - йдеться в заяві.

Це рішення набуває чинності з 27 грудня, повідомляє МЗС КНР.