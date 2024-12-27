Російські окупаційні війська відчувають дефіцит танків, заявив в телеефірі речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

“За повідомленнями, на Времівському напрямку за минулу добу було ушкоджено два ворожі танки “Т-64”. Це говорить про те, що там це основний бойовий танк армії. В Росії з Радянського союзу залишилось таких моделей досить небагато, тому можна зробити висновки, що Росія вже збирає ці танки там, де вона може їх знайти”, - сказав Волошин.

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За його словами, на Времівському напрямку було дещо менше штурмів, проте вони були не менш запеклими, ніж у минулі дні. Зокрема, окупанти намагаються проводити штурмові дії малими групами піхоти за підтримки бойової техніки, танків, авіації й безпілотних літальних апаратів.

“Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі”, - додав речник.

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Він зазначив, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках армія РФ продовжує активно проводити повітряну та інженерну розвідки. Також готує штурмові групи для активізації у найближчі терміни штурмових дій, обстрілів та ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

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Волошин додав, що загалом упродовж минулої доби на півдні фронту було знищено майже 150 російських військовослужбовців, кілька одиниць техніки і танків.