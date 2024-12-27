Внаслідок катастрофи літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу Актау у Казахстані загинув пілот Олександр Кальянінов. Він навчався у льотній академії Кропивницького.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив очільник Української державної льотної академії Сергій Неділько.

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«25 грудня 2024 року внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау (Казахстан) літака типу Embraer E-190 ЗАО «Азербайджанські авіалінії» (AZAL), який виконував рейс Баку – Грозний, загинув другий пілот Олександр Кальянінов, 1992 року народження», - повідомив він.

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За його словами, ступінь магістра з авіаційного транспорту Олександр отримав 6 квітня 2021 року, навчаючись в Українській державній льотній академії (на той час - Льотна академія НАУ). Олександр проходив навчання на факультеті льотної експлуатації за освітньо-професійною програмою «Льотна експлуатація повітряних суден» та отримав кваліфікацію «інженер-пілот» та «інженер –дослідник».

Олександр Кальянінов з дитинства мріяв стати пілотом, як його батько.

Під час авіакатастрофи пілот Олександр Кальянінов разом з капітаном Ігорем Кшнякіним врятували десятки життів.

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Ймовірно, літак AZAL, який перебував на маршруті Баку-Грозний, на підході до міста Грозний був атакований російською ППО «Shell-C», повідомляє Caliber.Az, посилаючись на інформацію, отриману з достовірних урядових джерел. Це було встановлено за попередніми результатами проведеного розслідування.