У 2024 році українська система освіти зіткнулася з новими викликами та можливостями.
Зокрема, цьогоріч розпочалася реформа профільної старшої школи, у США відкрили Український освітній Хаб, а також запрацювала Убер-школа.
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Водночас через війну чимало українських дітей не можуть повноцінно навчатися.
Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) проаналізувала як розвивалася українська освіта та підбила підсумки 2024 року.
Зміни в освіті 2024
Можливість року
У цьому році розпочалась реформа профільної старшої школи.
Вона передбачає, що після 9 класу учні зможуть обрати одне із двох спрямувань - академічне або професійне.
Академічне спрямування дасть змогу навчатися в ліцеях за обраним профілем. Школярі зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, не повʼязані з обраним профілем.
Професійне спрямування передбачає вступ у професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти.
Подія року
9 грудня у Чикаго запрацював Український Освітній Хаб.
Від початку війни у місті проживає понад 30 тисяч українців. У хабі для дітей та дорослих проводять навчання з українознавчих предметів, корисних навичок тощо.
Наступний хаб планують відкрити у Нью-Йорку.
Мережа Українських Освітніх Хабів вже налічує 70 центрів. Вони є в країнах ЄС, Великій Британії, Японії, США та Україні. Мета таких хабів - збереження та розвиток людського капіталу України.
Ініціатива року
Цього року була запущена комплексна політика «Школа офлайн». Її мета - повернути 300 тисяч українських учнів до очного навчання та зробити заняття безпечними.
Також ця програма має підвищити якість дистанційного навчання, якщо вихід офлайн неможливий.
«Україна зазнала значних освітніх втрат, і ключова передумова для підвищення якості освіти - доступ дітей до безпечного очного навчання. Саме тому ми впроваджуємо комплексну політику «Школа офлайн», - пояснив віцепрем’єр Михайло Федоров.
Проєкт року
Калькулятор фейків - це інноваційний інструмент, який дозволяє українцям, швидко та точно виявити фейкові новини, а також навчитися відрізняти правдиву та хибну інформацію самостійно.
За кілька місяців цим проєктом скористалося понад 300 тисяч українців.
Призначення року
У вересні заступником Міністра освіти і науки стала Надія Кузьмичова. Вона відповідає за шкільну освіту - найскладнішу та найоб’ємнішу ланку системи освіти.
З 2023 року Надія Кузьмичова була радницею віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова та координувала освітні стратегічні проєкти.
Нині перед заступницею стоять серйозні виклики: завершення реформи Нової Української Школи, подолання освітніх втрат, забезпечення доступу до офлайн освіти усіх учнів тощо.
Перспективи та інновації в українській освіті
Перспектива року
У школах всіх областей України запровадили масштабний освітній проєкт про права дитини за підтримки Офісу Омбудсмена України (Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) та Ради Європи.
Це перший етап ініціативи культурної та ментальної трансформації українців.
Її мета - сформувати нульову толерантність до корупції, знати свої права, підвищити власні навички з медіаграмотності та критичного мислення, вільно опанувати іноземні мови, використовувати тільки легальний аудіо та відео контент, бути політично обізнаними тощо.
Інновація року
Цього року в Україні запрацювала Убер-школа.
Вона розпочала свою роботу з Херсонської області. Оскільки там наразі проживають понад 10 тисяч учнів з першого по 11 клас, які вже три роки не мають повноцінного доступу до навчання, а також багато пропустили, бо їхні громади були в окупації.
Цю інновацію підтримав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Херсонська обласна державна адміністрація.
Завдяки спеціальній технології проєкт дозволяє учням та їх батькам безплатно замовляти онлайн індивідуальні консультації з кращими викладачами з різних предметів. Такі заняття можна проводити без використання сторонніх сервісів, наприклад Zoom та інших.
Виклики в освіті
Через тривалу війну, освітні втрати й надалі залишаються актуальним викликом для учнів та вчителів.
«Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні - це реальна загроза розвитку всієї країни», - розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузмичова.
Як свідчать результати опитування ЮНІСЕФ, проведеного через U-Report, близько 60% підлітків та молоді прагнуть надолужити втрачені через війну знання.
Для цього створили Екосистему надолуження освітніх втрат на основі Штучного Інтелекту.
Наразі її застосовують у Херсонський, Миколаївський, Одеський та Дніпропетровській областях.
В Україні також запрацював перший мобільний центр раннього розвитку - спеціальний автобус обладнаний усім необхідним для занять з дітьми дошкільного віку.
Цей автобус обслуговує дітей Херсонської області.
У рамках проєкту «Fun Academy on Wheels» такі мобільні дитячі садочки найближчим часом планують постачати також в інші регіони України. Проєкт ініціювали тридцять фінських компаній.