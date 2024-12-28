У 2024 році українська система освіти зіткнулася з новими викликами та можливостями.

Зокрема, цьогоріч розпочалася реформа профільної старшої школи, у США відкрили Український освітній Хаб, а також запрацювала Убер-школа.

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Водночас через війну чимало українських дітей не можуть повноцінно навчатися.

Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) проаналізувала як розвивалася українська освіта та підбила підсумки 2024 року.

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Зміни в освіті 2024

Можливість року

У цьому році розпочалась реформа профільної старшої школи.

Вона передбачає, що після 9 класу учні зможуть обрати одне із двох спрямувань - академічне або професійне.

Академічне спрямування дасть змогу навчатися в ліцеях за обраним профілем. Школярі зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, не повʼязані з обраним профілем.

Професійне спрямування передбачає вступ у професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти.

Подія року

9 грудня у Чикаго запрацював Український Освітній Хаб.

Від початку війни у місті проживає понад 30 тисяч українців. У хабі для дітей та дорослих проводять навчання з українознавчих предметів, корисних навичок тощо.

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Наступний хаб планують відкрити у Нью-Йорку.

Мережа Українських Освітніх Хабів вже налічує 70 центрів. Вони є в країнах ЄС, Великій Британії, Японії, США та Україні. Мета таких хабів - збереження та розвиток людського капіталу України.

Ініціатива року

Цього року була запущена комплексна політика «Школа офлайн». Її мета - повернути 300 тисяч українських учнів до очного навчання та зробити заняття безпечними.

Також ця програма має підвищити якість дистанційного навчання, якщо вихід офлайн неможливий.

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«Україна зазнала значних освітніх втрат, і ключова передумова для підвищення якості освіти - доступ дітей до безпечного очного навчання. Саме тому ми впроваджуємо комплексну політику «Школа офлайн», - пояснив віцепрем’єр Михайло Федоров.

Проєкт року

Калькулятор фейків - це інноваційний інструмент, який дозволяє українцям, швидко та точно виявити фейкові новини, а також навчитися відрізняти правдиву та хибну інформацію самостійно.

За кілька місяців цим проєктом скористалося понад 300 тисяч українців.

Призначення року

У вересні заступником Міністра освіти і науки стала Надія Кузьмичова. Вона відповідає за шкільну освіту - найскладнішу та найоб’ємнішу ланку системи освіти.

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З 2023 року Надія Кузьмичова була радницею віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова та координувала освітні стратегічні проєкти.

Нині перед заступницею стоять серйозні виклики: завершення реформи Нової Української Школи, подолання освітніх втрат, забезпечення доступу до офлайн освіти усіх учнів тощо.

Перспективи та інновації в українській освіті

Перспектива року

У школах всіх областей України запровадили масштабний освітній проєкт про права дитини за підтримки Офісу Омбудсмена України (Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) та Ради Європи.

Це перший етап ініціативи культурної та ментальної трансформації українців.

Її мета - сформувати нульову толерантність до корупції, знати свої права, підвищити власні навички з медіаграмотності та критичного мислення, вільно опанувати іноземні мови, використовувати тільки легальний аудіо та відео контент, бути політично обізнаними тощо.

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Інновація року

Цього року в Україні запрацювала Убер-школа.

Вона розпочала свою роботу з Херсонської області. Оскільки там наразі проживають понад 10 тисяч учнів з першого по 11 клас, які вже три роки не мають повноцінного доступу до навчання, а також багато пропустили, бо їхні громади були в окупації.

Цю інновацію підтримав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Херсонська обласна державна адміністрація.

Завдяки спеціальній технології проєкт дозволяє учням та їх батькам безплатно замовляти онлайн індивідуальні консультації з кращими викладачами з різних предметів. Такі заняття можна проводити без використання сторонніх сервісів, наприклад Zoom та інших.

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Виклики в освіті

Через тривалу війну, освітні втрати й надалі залишаються актуальним викликом для учнів та вчителів.

«Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні - це реальна загроза розвитку всієї країни», - розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузмичова.

Як свідчать результати опитування ЮНІСЕФ, проведеного через U-Report, близько 60% підлітків та молоді прагнуть надолужити втрачені через війну знання.

Для цього створили Екосистему надолуження освітніх втрат на основі Штучного Інтелекту.

Наразі її застосовують у Херсонський, Миколаївський, Одеський та Дніпропетровській областях.

В Україні також запрацював перший мобільний центр раннього розвитку - спеціальний автобус обладнаний усім необхідним для занять з дітьми дошкільного віку.

Цей автобус обслуговує дітей Херсонської області.

У рамках проєкту «Fun Academy on Wheels» такі мобільні дитячі садочки найближчим часом планують постачати також в інші регіони України. Проєкт ініціювали тридцять фінських компаній.