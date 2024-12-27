Міністерство оборони України кодифікувало універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

Про це повідомило міністерство оборони України.

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Всюдихід “Равлик” - подробиці

“Цей наземний роботизований комплекс (НРК) - повністю українська розробка”, - ідеться в повідомленні.

“Равлик” має невеликі розміри, його легко транспортувати на автомобільному причепі.

Важить трохи більше пів тонни і здатен перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

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Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Також її електричний двигун і м’які всюдихідні шини сприяють тихому руху.

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