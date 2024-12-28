Українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ.

Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

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Полонені північнокорейські солдати померли: причина

Однак «реанімувати» їх не вдалося.

За словами президента, полонені солдати КНДР померли через тяжкі поранення.

«Сьогодні (27 грудня - ред.) були повідомлення, щодо кількох солдатів із Північної Кореї. Нашим воїнам вдалося взяти їх в полон. Але вони були дуже важко поранені, і їх не вдалося реанімувати», - сказав Володимир Зеленський.

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Він додав, що росіяни роблять усе можливе, аби військові КНДР не могли потрапити у полон живими.

«Ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Все у них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон - їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту», - розповів глава держави.

Перші полонені військові КНДР: що відомо

27 грудня розвідка Південної Кореї повідомила, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

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До цього у ЗМІ з’явилася інформація, що Сили оборони захопили солдата під час операцій на Курщині. Коли саме це сталося - не уточнювалося.

Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3 тисячі.

У ГУР Міноборони України повідомляли, що північнокорейські солдати стикаються з втратами та серйозними труднощами, включаючи нестачу питної води.

Українські військові показали нотатник загиблого спецпризначенця з КНДР, в якому прописано як вполювати український безпілотник «на живця».

На початку тижня стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.