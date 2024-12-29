Час свята все ближче, а святкових клопотів усе більше. Деякі мають уже план і готові зустріти родичів, а деякі все ще бігають у метушні, щоб доробити останні справи. Усі ми по-різному будемо проводити час: на одинці, із сім’єю чи друзями. Проте часто питання конфліктів, настрою та грошей виникає в кожного. Ми зібрали для вас поради, що робити в таких ситуаціях.

Святковий стіл. Фото: vikna.tv

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Як уникнути конфліктів під час сімейних свят

Конфлікти можуть виникати й це нормально, адже ми маємо різну думку та погляд. Проте, якщо ви хочете уникнути сварок зовсім на свята, то можна дотримуватися деяких порад.

Встановити правила. Необхідно одразу домовитися, які теми ви не обговорюєте (теми табу) та, які питання не підіймаєте цими днями. Можна обмежити час перебування та гостювання: день/два максимум три, або ж один вечір до конкретного часу. Якщо ж це новий рік, то можна до закінчення комендантської години.

Необхідно одразу домовитися, які теми ви не обговорюєте (теми табу) та, які питання не підіймаєте цими днями. Можна обмежити час перебування та гостювання: день/два максимум три, або ж один вечір до конкретного часу. Якщо ж це новий рік, то можна до закінчення комендантської години. Обговорити меню. Їжа це одна з основних компонентів свят, щоб усі були задоволені необхідно завчасно дізнатися вподобання, та створити збалансований святковий стіл.

Їжа це одна з основних компонентів свят, щоб усі були задоволені необхідно завчасно дізнатися вподобання, та створити збалансований святковий стіл. Розваги. Щоб діло не дійшло до сварок, можна завчасно підготувати перелік різних розваг. Часто сварки починаються, коли є вільний час. Якщо у вас усе буде розписано та підготовано, то гостям та родичам буде цікаво та не до сварок.

Щоб діло не дійшло до сварок, можна завчасно підготувати перелік різних розваг. Часто сварки починаються, коли є вільний час. Якщо у вас усе буде розписано та підготовано, то гостям та родичам буде цікаво та не до сварок. Повага. Навіть якщо ваші думки не збігаються з іншими не треба їх переконувати в іншому. Вони мають право думати інакше.

Навіть якщо ваші думки не збігаються з іншими не треба їх переконувати в іншому. Вони мають право думати інакше. Цінуйте спілкування. Війна показала нам, що все може змінитися в один момент, а життя може закінчитися дуже швидко. Тож кожен час із рідними це дуже цінно. Пам’ятайте про це.

Святкуємо всією сім'єю. Фото: osvitoria.media

Як створити святковий настрій

Війна, відключення світла, погані новини, тривоги, особисті проблеми й робота все це дуже виснажує. Ми вже настільки стомлені та завантажені, що важко перемкнутися та не думати про погане, а просто відпочити. Однак деякі хитрості можуть вам допомогти.

Святкові пісні. Вмикайте різдвяні та новорічні плейлисти в себе на роботі, вдома та по дорозі. Пісні гарно впливають на настрій та атмосферу.

Вмикайте різдвяні та новорічні плейлисти в себе на роботі, вдома та по дорозі. Пісні гарно впливають на настрій та атмосферу. Фільми. Перегляд фільмів тематичних до свят під ковдрою, з мандаринками та какао, або ж глінтвейном, допоможуть відпочити та змістити ваш фокус на свята.

Перегляд фільмів тематичних до свят під ковдрою, з мандаринками та какао, або ж глінтвейном, допоможуть відпочити та змістити ваш фокус на свята. Відвідування магазинів. Це не обов’язково має бути шопінг, не потрібно одразу щось купляти та витрачати гроші. Під час свят магазині просто переповнені святковою атмосферою: прикраси, пісні, товари та багато іншого. перебуваючи там, де ж свято, заразить і вас на свято.

Це не обов’язково має бути шопінг, не потрібно одразу щось купляти та витрачати гроші. Під час свят магазині просто переповнені святковою атмосферою: прикраси, пісні, товари та багато іншого. перебуваючи там, де ж свято, заразить і вас на свято. Декор. Якщо ваша квартира така сама, як зазвичай, то необхідно це змінювати. Прикрашення під святкову музику змінить ваш настрій та подарує нову енергію та святкове відчуття.

Святкова атмосфера. Фото: dostyp.com.ua

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Як зберегти спокій у передсвятковий період?

Часто дивлячись на інших, або перегортаючи сторінки Instagram ми починаємо переживати та відчуваємо себе ніяково, бо в нас не так. Однак життя та думка інших не мають впливати на ваш святковий настрій. А для того, щоб відчувати себе спокійно ми підготували декілька порад.

Не порівнюйте себе з іншими. Кожен раз коли ми порівнюємо себе з кимось іншим — ми програємо. У соціальні мережі викладають лише гарні та щасливі фото. Комусь добре у великій шумній компанії гуляти до ранку, а хтось любить полежати в ковдрі із чаєм перед хорошим фільмом. Ми всі різні й кожен має знайти щось хороше і святкове для себе.

Кожен раз коли ми порівнюємо себе з кимось іншим — ми програємо. У соціальні мережі викладають лише гарні та щасливі фото. Комусь добре у великій шумній компанії гуляти до ранку, а хтось любить полежати в ковдрі із чаєм перед хорошим фільмом. Ми всі різні й кожен має знайти щось хороше і святкове для себе. Робіть, як відчуваєте. Якщо у вас досі немає ялинки чи не повішена гірлянда, значить так ви хочете й можете на цей час. Якщо ви хочете лишитися вдома замість галасливої вечірки — це нормально. Казати «ні» у святковий час теж нормально. Ваш організм допоможе й підкаже вам, що треба робити, прислухайтесь до нього.

Якщо у вас досі немає ялинки чи не повішена гірлянда, значить так ви хочете й можете на цей час. Якщо ви хочете лишитися вдома замість галасливої вечірки — це нормально. Казати «ні» у святковий час теж нормально. Ваш організм допоможе й підкаже вам, що треба робити, прислухайтесь до нього. Відпочиньте. Сфокусуйтесь на собі. Свята потрібні для того, щоби поновити енергію, а не для того, щоб загнати себе в кут безвиході. Якщо у ваш підійматися тривога від одного слова «свято», можливо, у цей рік не потрібно дарувати всім подарунки та влаштовувати помпезне свято. Можливо, вам просто необхідно відпочити?

Сфокусуйтесь на собі. Свята потрібні для того, щоби поновити енергію, а не для того, щоб загнати себе в кут безвиході. Якщо у ваш підійматися тривога від одного слова «свято», можливо, у цей рік не потрібно дарувати всім подарунки та влаштовувати помпезне свято. Можливо, вам просто необхідно відпочити? Зрозумійте причину. Тільки зрозумівши істину причину свого страху/тривоги ви зможете побороти свою «хворобу». Адже просто маскуючи симптоми ви не отримаєте реальний спокій, це буде просто заспокоєння до наступних свят. Дізнавшись істину причину — працюйте з нею, і спокій прийде сам.

Час див та радості. Фото: https://pmg.ua/

Як зберегти фінансовий спокій під час свят

Фінансове питання часто спричиняє занепокоєння. Особливо під час свят, коли необхідно дарувати подарунки та накривати на стіл. Однак, не тривожтесь завчасно, можна спробувати зберегти ваш бюджет.

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Кому дарувати. Не потрібно готувати подарунки всім у вашому оточенні. Адже це може бути 10 людей, а може бути 30. Оберіть того, кому ви точно хочете подарувати подарунок, інших можна просто привітати.

Не потрібно готувати подарунки всім у вашому оточенні. Адже це може бути 10 людей, а може бути 30. Оберіть того, кому ви точно хочете подарувати подарунок, інших можна просто привітати. Подарунки. Великі та дорогі подарунки — це добре, проте тут можна зменшити свій бюджет. Даруйте подарунок, як прояв уваги, щось маленьке, проте гарне та вагоме.

Великі та дорогі подарунки — це добре, проте тут можна зменшити свій бюджет. Даруйте подарунок, як прояв уваги, щось маленьке, проте гарне та вагоме. Бюджет. Виділіть певний бюджет на свята та на нього розраховуйте. Так ви будете знати свої межі та не будете злидарювати опісля свят.

Святкуємо без метушні. Фото: dyvys.info

Свята - це завжди метушня, розтрати та клопоти. Проте так само час свят - це про приємні несподіванки, зустрічі та дива. Відкладіть на певний час свою роботу та думки про проблеми. Відпочиньте. Пориньте в атмосферу магії та чудес.

Щасливих і веселих свят!