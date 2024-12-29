Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишає президентський палац.
Про це вона сказала у день інавгурації новообраного президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі.
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Зурабішвілі залишили президентський палац
Саломе Зурабішвілі звернулася до своїх прихильників біля Палацу Орбеліані.
Вона назвала «пародією» інавгурацію нового президента.
«Я йду звідси й забираю із собою легітимність», - сказала вона.
Саломе Зурабішвілі не визнає результати парламентських виборів у Грузії та нового президента. Вона та опозиція неодноразово закликали владу провести нові вибори.
ЗМІ звернули увагу на те, що Зурабішвілі зробила заяву у такому ж костюмі як і шість років тому на власній інавгурації.
Інавгурація Кавелашвілі
Міхеїл Кавелашвілі вже склав присягу президента Грузії, де пообіцяв захищати Конституцію країни, незалежність, цілісність і неподільність.
14 грудня виборча колегія Грузії обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі - представника керівної партії «Грузинської мрії», колишнього футболіста та депутата парламенту.
Вперше грузинського лідера обрало не населення під час голосування, а Виборча колегія.