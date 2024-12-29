Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишає президентський палац.

Про це вона сказала у день інавгурації новообраного президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі.

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Зурабішвілі залишили президентський палац

Саломе Зурабішвілі звернулася до своїх прихильників біля Палацу Орбеліані.

Вона назвала «пародією» інавгурацію нового президента.

«Я йду звідси й забираю із собою легітимність», - сказала вона.